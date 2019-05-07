За месяц в Тверской области поймали более 320 поджигателей

Первые майские выходные выдались теплыми, сухими и ветреными. Так, в Твери лишь в последний день коротких весенних каникул прошли дожди, которых заждались не только дачники. В понедельник, 6 мая, в здании регионального Управления МЧС состоялась пресс-конференция, посвященная итогам прошедших выходных.

В течение пяти дней в Тверской области было зарегистрировано 386 пожаров, 273 из которых возникли из-за возгорания сухой травы. Большую часть подобных пожаров спровоцировали сами люди, но вот причины их возникновения были разные.

- Основной причиной пожаров стали халатность и небрежность граждан. Некоторые с помощью огня занимаются уборкой своей территории, другие кидают окурки, третьи поджигают траву. Порой люди до конца не осознают, какая ответственность предусмотрена для нарушителей, - сказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области подполковник внутренней службы Евгений Груздев.

С 12 апреля буквально за руку удалось поймать 250 человек, которые занимались поджогами сухой травы. Личности еще 71 нарушителя удалось установить благодаря работе местных администраций.

В условиях противопожарного режима, который действует в настоящее время практически по всех муниципальных образованиях Тверской области, гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 40 тысяч, юридическим - до 400 тысяч рублей.

- На наш взгляд, санкции даже мягкие. Со стороны МЧС в министерства направлялись предложения об увеличении штрафов и принятии других мер административного и правового воздействия. Надеемся, что со следующего года к нарушителям будут применяться более строгие меры воздействия, - выразил позицию ведомства Евгений Груздев.

В году текущем в отношении нарушителей уже возбуждено три уголовных дела, предусмотренных статьёй 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности». Поджигатели просто решили похулиганить, но огонь в итоге уничтожил хозяйственные постройки. Теперь в зависимости от судебного решения они могут на год лишиться свободы.

По сравнению с предыдущим годом количество возгораний сухой травы немного увеличилось. В региональном МЧС этот факт объясняют теплой погодой, которая в этом году наступила раньше обычного.

В целях предотвращения пожаров в муниципальных образованиях региона созданы маневренно-патрульные группы, в которые входят спасатели, полицейские, представители органов местного самоуправления и волонтеры. Сводные команды по заранее составленным маршрутам исследуют в том числе места массового скопления людей, где проводят профилактические беседы и порой выписывают нарушителям штрафы.