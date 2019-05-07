2019-05-07T12:33:23+03:00
Общество

За месяц в Тверской области поймали более 320 поджигателей

Трое из них попали под уголовные дела
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Евгений Груздев рассказал о пожарной обстановке в регионеЕвгений Груздев рассказал о пожарной обстановке в регионеФото: Альберт БОЙКОВ
Изменить размер текста:

Первые майские выходные выдались теплыми, сухими и ветреными. Так, в Твери лишь в последний день коротких весенних каникул прошли дожди, которых заждались не только дачники. В понедельник, 6 мая, в здании регионального Управления МЧС состоялась пресс-конференция, посвященная итогам прошедших выходных.

В течение пяти дней в Тверской области было зарегистрировано 386 пожаров, 273 из которых возникли из-за возгорания сухой травы. Большую часть подобных пожаров спровоцировали сами люди, но вот причины их возникновения были разные.

- Основной причиной пожаров стали халатность и небрежность граждан. Некоторые с помощью огня занимаются уборкой своей территории, другие кидают окурки, третьи поджигают траву. Порой люди до конца не осознают, какая ответственность предусмотрена для нарушителей, - сказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области подполковник внутренней службы Евгений Груздев.

С 12 апреля буквально за руку удалось поймать 250 человек, которые занимались поджогами сухой травы. Личности еще 71 нарушителя удалось установить благодаря работе местных администраций.

В условиях противопожарного режима, который действует в настоящее время практически по всех муниципальных образованиях Тверской области, гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 40 тысяч, юридическим - до 400 тысяч рублей.

- На наш взгляд, санкции даже мягкие. Со стороны МЧС в министерства направлялись предложения об увеличении штрафов и принятии других мер административного и правового воздействия. Надеемся, что со следующего года к нарушителям будут применяться более строгие меры воздействия, - выразил позицию ведомства Евгений Груздев.

В году текущем в отношении нарушителей уже возбуждено три уголовных дела, предусмотренных статьёй 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности». Поджигатели просто решили похулиганить, но огонь в итоге уничтожил хозяйственные постройки. Теперь в зависимости от судебного решения они могут на год лишиться свободы.

По сравнению с предыдущим годом количество возгораний сухой травы немного увеличилось. В региональном МЧС этот факт объясняют теплой погодой, которая в этом году наступила раньше обычного.

В целях предотвращения пожаров в муниципальных образованиях региона созданы маневренно-патрульные группы, в которые входят спасатели, полицейские, представители органов местного самоуправления и волонтеры. Сводные команды по заранее составленным маршрутам исследуют в том числе места массового скопления людей, где проводят профилактические беседы и порой выписывают нарушителям штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
«Она кричала, что я якобы пьяный, пошел в магазин за «алкашкой»!»: суд допросил полицейского по делу о «собаке без намордника»
В Новосибирске судят супругов, которые в новогодние праздники подрались с участковым. Лейтенант Будуква впервые в присутствии прессы озвучил свою версию событий
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с западноевропейцами, китайцами, американцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Работникам Калининской АЭС вручены награды престижной национальной премии «Инженер года-2018»
Пять специалистов атомного предприятия получили почетные знаки и дипломы Российского и Международного союзов научных и инженерных организаций на церемонии награждения 25 апреля 2019 г. в Твери.
Первые 100 000 камер — домашнее облачное видеонаблюдение«Ростелекома» набирает обороты
«Ростелеком» реализовал 100 000 камер для домашнего видеонаблюдения с момента старта продаж. Услуга помогает дистанционно контролировать происходящее внутри или вне дома из любой точки мира, где есть интернет.
Новости 24
Онлайн-встреча с детским писателем Анной Доброчасовой состоится в Твери
Житель Ржева пропал в Тверской области
Из-за пяти тысяч рублей житель Тверской области может провести в тюрьме два года
Житель Твери заплатит штраф за то, что ударил собственного сына
Жителей Твери и области беспокоит тема вакцинации против кори, краснухи и свинки
На Тверскую область надвигается гроза
Пропавшего в Тверском регионе подростка нашли живым во Владимирской области
За период майских праздников гаишники поймали 137 пьяных водителей в Тверской области
В Твери поймали распространителя наркотиков
На сайте ООО «Тверская генерация» создана страница под названием «Бессмертный полк»
На День Победы Тверь ждут масштабные перекрытия
Мужчину, находящегося на учете у нарколога, лишили водительских прав в Тверской области
В Тверской области у входа в магазин украли велосипед
Житель Тверской области защитил свои трудовые права с помощью прокуратуры
Тверичанин перевел мошенникам 212 тысяч рублей за покупку иномарки
В Твери таксист на легковушке врезался в кроссовер
Житель Тверской области может сесть в тюрьму за кражу сувенирной сабли
В Тверской области пожилая женщина пострадала в ДТП на трассе М-9
В Твери ищут очевидцев аварии с питбайком, в которой погибли подростки
В Твери отремонтируют 33 километра дороги
В Тверской области сбили женщину на велосипеде
Менделеевский праздник пройдет в Тверской области в 33-й раз