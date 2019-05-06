Пейзаж площадью 10 квадратных метров всего за час написали художники в Тверской области

Необыкновенный творческий рекорд был поставлен в Вышневолоцком районе на Академической даче имени Ильи Репина во время традиционного весеннего «Пленэра на Академичке». Творческий вызов самому себе и своим коллегам бросил директор Академической дачи художник Максим Титов.

- Как-то давно, когда я преподавал, со студентами мы за 45 минут написали картину размером 3 на 2 метра. И я подумал: а почему бы не побить этот рекорд и не зафиксировать его? Правда, в прошлый раз нас человек пятнадцать над картиной работало. А нынче – шестеро. Полотно же, напротив, больше: 5 на 2 метра, – рассказал «КП»-Тверь» Максим Михайлович. - Но страха, что не справимся или что что-то пойдёт не так, не было: все мы профессионалы.

Кроме Максима Титова над полотном-рекордсменом работали ещё пятеро художников: Иван Кугач, Дарья Антонова, Юлия Просецкая, Александра Радевич и Ольга Демиденко. Репетиций и пробных попыток не делали. Лишь, чтобы «пристреляться», написали за день до рекорда по одному этюду с той же самой натуры: вида на реку Мсту, места классической русской красоты с елями и берёзами.

Работа в самом разгаре. Фото: Наталья ПОКАТАЕВА

Картину писали 4 мая. Идейный вдохновитель проекта лёгкой линией наметил основные штрихи, после чего к нему присоединились коллеги. Ровно час шесть кистей мелькали над огромным полотном площадью 10 кв. метров. Художники творили под звуки живой скрипки. Собравшиеся зрители болели и подбадривали их. За происходящим внимательно наблюдал представитель Книги рекордов России, который, остановив часовой отсчёт, торжественно объявил о взятии нового рекорда: «Самая большая картина-этюд, написанная в России».

- Пока картину мы убрали, но, думаю, скоро повесим её на стену у нас на «Академичке». Скорее всего, в столовой, - смеётся Максим Михайлович. - Нигде больше стены такого размера у нас не найдётся.

В следующем году художники твёрдо намерены побить собственный рекорд и написать полотно вдвое больше: 2 на 10 метров. Осталось лишь найти под него подходящую стену.

НА ЗАМЕТКУ

Знаменитую картину «Явление Христа народу» русский художник Александр Иванов писал целых 20 лет. Площадь полотна 40,5 кв. метра (5,4 на 7,5 метра). Насладиться творением можно в Третьяковской галерее.

Художникам вручили диплом Книги рекордов России. Фото: Наталья ПОКАТАЕВА