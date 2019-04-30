В Твери реализуют проекты жителей по Программе поддержки местных инициатив

В этом году Тверь снова принимает участие в региональной Программе поддержки местных инициатив. В ее рамках на придомовых территориях оборудуют детские площадки, парковки и системы видеонаблюдения.

Программа поддержки местных инициатив реализуется в Твери с 2016 года. Она создана для того, чтобы помочь жильцам многоквартирных домов повысить качество жизни.

Основная идея в том, что реализуются именно те проекты, в которых заинтересованы сами люди. Для участия в Программе необходимо провести общедомовое собрание, определить цель участия и подать заявку в районную администрацию. В том случае, если заявка прошла отбор, работы осуществляются за счет бюджета Тверской области при софинансировании из городской казны и финансовом участии самих жителей.

В этом году проекты будут реализованы на 22 территориях.

Московский район:

- ул. Можайского, 69 – установка системы видеонаблюдения,

- Октябрьский проспект, 97 – обустройство парковки,

- бульвар Гусева, 16, 20, 22 – установка детской площадки,

- ул. Склизкова 116 корп.1 – обустройство детской площадки и придомовой территории,

- Можайского, 62 к. 1 – воркаут-площадка и устройство зон отдыха,

- Октябрьский, 99 – детская площадка, благоустройство придомовой территории.

Заволжский район:

- Артиллерийский пер, 7 – замена асфальтового покрытия,

- ул. Коноплянниковой, 23 – асфальтирование и устройство парковки,

- ул. Скворцова-Степанова, 34, 36 – обустройство покрытия детской площадки,

- ул. Луначарского, 9 корп. 1 – благоустройство контейнерной площадки, покрытие для детской площадки,

- Молодежный бульвар, 5 – устройство контейнерной площадки,

- ул. Паши Савельевой 48 корп. 4, 5. – ограждение дворовой территории.

Центральный район:

- Смоленский переулок, 7 – оборудование детской игровой площадки и устройство системы видеонаблюдения,

- проспект Победы, 7 к 3 – установка автоматической линии наружного освещения,

- Коробкова, 2 – благоустройство дворовой территории, асфальтирование,

- Коробкова, 14 – обустройство площадки для временного размещения транспорта,

- Трудолюбия, 4 корпус 2 – озеленение.

Пролетарский район:

- пр-т 50 лет Октября, 28 – благоустройство придомовой территории,

- Октябрьский пр-т, 34 – ограждение жилого дома,

- ул. Бориса Полевого, 2 корп. 1 – устройство системы видеонаблюдения,

- ул. Циолковского (частный сектор) – обустройство детской площадки,

- ул. 3-я Пухальского (частный сектор) – ремонт дороги.

Для того, чтобы принять участие в Программе поддержки местных инициатив в 2020 году, жителям необходимо провести общедомовое собрание, определиться с проектом для реализации. Кроме того, обязательное финансовое участие жителей – не менее 10% от стоимости работ. Остальные средства выделяются из областного и городского бюджетов.