Как будут работать больницы Твери на майские праздники
Увы, неприятности со здоровьем случаются и в праздники. А потому лучше заранее иметь под рукой график работы медицинских учреждений в выходные дни, чтобы, заболев, не провести долгие минуты (если не часы) у телефона, пытаясь дозвониться до нужной больницы или поликлиники. Для спокойствия и удобства читателей «КП»-Тверь» публикует праздничное расписание работы больниц, поликлиник, травмпунктов и стоматологий города:
Поликлиники и женские консультации:
4 и 11 мая - по графику субботы.
Стационары городских больниц:
1, 3, 5, 9 и 12 мая - график выходного дня (работают дежурные врачи); 2, 4, 10 и 11 мая - врачебные обходы, приём и выписка пациентов по графику субботы.
Травмпункты:
Горбольницы № 1: 1, 3, 10 мая - круглосуточно; 2, 4, 5, 9, 11 и 12 мая - с 8:00 до 19:00.
Горбольницы № 6: 2, 5, 9 и 12 мая - круглосуточно; 1, 3, 4, 10 и 11 мая - с 8:00 до 19:00.
Горбольницы № 7: 4 и 11 мая - круглосуточно; 1-3, 5, 9, 10 и 12 мая - с 8:00 до 19:00.
Стационары диспансеров:
1, 3, 5, 9 и 12 мая - график выходного дня (работают дежурные врачи); 4 и 11 мая - врачебные обходы, приём и выписка пациентов по графику субботы.
Стоматология:
Стоматологический кабинет экстренной и неотложной помощи поликлиники № 1 городской больницы № 1 работает ежедневно круглосуточно для оказания экстренной стоматологической помощи.
Стоматологические поликлиники №№ 1, 2, 3, стоматология горбольницы № 6, областная и детская стоматологические поликлиники: 4 и 11 мая - по графику субботы.
ИСТОЧНИК KP.RU