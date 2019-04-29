2019-04-29T17:32:33+03:00
Общество

Как будут работать больницы Твери на майские праздники

«КП»-Тверь» публикует подробное расписание
Виктория ТУШКОВА
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Расписание работы больниц и травмпунктов лучше всегда иметь при себеРасписание работы больниц и травмпунктов лучше всегда иметь при себеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Увы, неприятности со здоровьем случаются и в праздники. А потому лучше заранее иметь под рукой график работы медицинских учреждений в выходные дни, чтобы, заболев, не провести долгие минуты (если не часы) у телефона, пытаясь дозвониться до нужной больницы или поликлиники. Для спокойствия и удобства читателей «КП»-Тверь» публикует праздничное расписание работы больниц, поликлиник, травмпунктов и стоматологий города:

Поликлиники и женские консультации:

4 и 11 мая - по графику субботы.

Стационары городских больниц:

1, 3, 5, 9 и 12 мая - график выходного дня (работают дежурные врачи); 2, 4, 10 и 11 мая - врачебные обходы, приём и выписка пациентов по графику субботы.

Травмпункты:

Горбольницы № 1: 1, 3, 10 мая - круглосуточно; 2, 4, 5, 9, 11 и 12 мая - с 8:00 до 19:00.

Горбольницы № 6: 2, 5, 9 и 12 мая - круглосуточно; 1, 3, 4, 10 и 11 мая - с 8:00 до 19:00.

Горбольницы № 7: 4 и 11 мая - круглосуточно; 1-3, 5, 9, 10 и 12 мая - с 8:00 до 19:00.

Стационары диспансеров:

1, 3, 5, 9 и 12 мая - график выходного дня (работают дежурные врачи); 4 и 11 мая - врачебные обходы, приём и выписка пациентов по графику субботы.

Стоматология:

Стоматологический кабинет экстренной и неотложной помощи поликлиники № 1 городской больницы № 1 работает ежедневно круглосуточно для оказания экстренной стоматологической помощи.

Стоматологические поликлиники №№ 1, 2, 3, стоматология горбольницы № 6, областная и детская стоматологические поликлиники: 4 и 11 мая - по графику субботы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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