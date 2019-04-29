Дети войны в Тверской области получат официальный статус и социальную поддержку

Вопрос о детях войны в последние годы, пожалуй, самый обсуждаемый и самый ожидаемый среди тех, кому во время Великой Отечественной было до 18... Тех, кто вместе с родителями и старшими братьями и сестрами ходил рыть окопы в мерзлой земле, сбрасывать горящие «зажигалки» с крыш зданий, работать сутками на заводах, где изготавливали необходимые для фронта детали, наконец, просто пытался выжить...

2019 год для Тверского региона стал поворотным в этом направлении.

25 апреля состоялось сороковое заседание Законодательного собрания Тверской области. В повестке из восьми вопросов самым первым стояло обсуждение двух проектов региональных законов - «О детях войны в Тверской области» и «О статусе и мерах социальной поддержки детей Великой Отечественной войны в Тверской области».

С соответствующей законодательной инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Тверской области Артур Бабушкин, Александр Клиновский, Юрий Цеберганов. Законопроект поддержала депутатская фракция «Единая Россия». Кроме того, в число авторов вошел депутат Законодательного собрания, руководитель депутатской фракции ЛДПР Владимир Барастов.

Обсуждение в одном вопросе сразу двух законопроектов, как отметил председатель Законодательного собрания Сергей Голубев, бывает нечасто. Но на этот раз они были неразрывны, а потому депутатам, согласно регламенту, предстояло рассмотреть поочередно сразу оба документа.

Важность социальной поддержки данной категории граждан отметил один из авторов законопроекта, председатель постоянного комитета по социальной политике Артур Бабушкин.

- Депутаты Законодательного собрания Тверской области неоднократно выходили с данными инициативами по внесению изменений в федеральное законодательство. В настоящее время представители этого поколения - дети войны - давно являются пенсионерами и нуждаются не только в правовой и социальной защите, но и в моральной поддержке и уважительном отношении к себе. Это позволит восстановить социальную справедливость в обществе, оценить по достоинству заслуги старшего поколения людей, которые внесли большой вклад в развитие нашей страны.

Один из авторов законопроекта, председатель постоянного комитета по социальной политике Артур Бабушкин. Фото: ЗСТО

Кто в регионе попадет под категорию «дети войны»? Согласно предложению авторов законопроекта, данный статус будет присвоен жителям Тверской области, родившимся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года на территории СССР.

В настоящее время граждан данной возрастной категории, согласно данным регионального Министерства социальной защиты населения, 95 тысяч 345 человек. Каждому из них планируется выдать удостоверение - специальный документ, подтверждающий статус.

- Форма удостоверения и порядок его выдачи будут установлены правительством Тверской области. Стоимость изготовления одного удостоверения составит 30 рублей. Следовательно, необходимый объем средств на изготовление удостоверений составит 2 миллиона 860 тысяч 350 рублей за счет средств областного бюджета Тверской области. Губернатор Тверской области в этом вопросе нас уже поддержал, - отметил Артур Бабушкин.

Действительно свою позицию Игорь Руденя выразил 11 апреля во время встречи с представителями тверской городской общественной организации «Дети войны». Тогда глава региона отметил:

- Благодаря «золотому» поколению в послевоенное время была создана базовая экономика и энергетика, были заложены основные промышленные мощности. На их же плечи легли все тяготы по восстановлению и развитию страны в послевоенное время. А потому статус «дети войны» - это не привилегия, это уважительное отношение и поддержка людей, которые своим трудом это заслужили.

Помимо удостоверения детям войны предлагается гарантировать ряд мер социальной поддержки: внеочередное оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, внеочередной прием в организациях, осуществляющих социальное обслуживание на дому, преимущество при приеме в стационарные и полустационарные организации социального обслуживания.

Что касается страны в целом, данные инициативы приняты уже в 11 субъектах РФ. А вот в ЦФО наш регион стал третьим после Орла и Смоленска.

- Мы подразумеваем, что закон начнет действовать через 10 дней после его принятия, что позволит ему вступить в законную силу в преддверии Дня Победы, - завершил выступление Артур Бабушкин.

После обсуждения законопроектов постановление во время голосования было утверждено с первого раза и единогласно. Фото: ЗСТО

ТАК ЛИ НЕОБХОДИМО УДОСТОВЕРЕНИЕ

В дискуссии данного законопроекта приняли участие и представители партии КПРФ.

Руководитель фракции Людмила Воробьева посетовала, что закон о детях войны их фракция предлагала дважды, однако проекты были отклонены.

- В нашем проекте закона речь шла только о присвоении статуса детям войны. Мы не ставили вопрос о выпуске какого-то дополнительного удостоверения для этой категории ветеранов, учитывая то, что из 95 345 человек этой возрастной категории 54 877 человек уже получают меры социальной поддержки из регионального бюджета в соответствии с региональным законодательством. Мерами поддержки ветераны пользуются и в соответствии с федеральным законом, и они уже имеют удостоверение ветерана труда. Жители Тверской области также имеют удостоверения труженика тыла и удостоверения, выданные реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий. Вряд ли стоит уделять большое внимание выдаче удостоверений и тратить на это бюджетные деньги. Из всей этой категории только 9 263 человека не имеют никаких льгот. Поэтому мы предлагали, чтобы их приравняли к труженикам тыла и они имели ежемесячную денежную выплату, - объяснила свою позицию Людмила Федоровна.

Однако логичную точку в обсуждениях поставил депутат Заксобрания от ЛДПР Владимир Барастов:

- Я считаю, что это будет один из самых главных законов социальной направленности. Данным вопросом я занимаюсь более четырех лет, и одним из требований, которые я слышал от данной категории граждан, были именно удостоверения. Для людей это важно. В следующем году наша страна будет отмечать юбилей Победы. Мы обратимся к правительству, чтобы всей данной категории граждан к следующему 9 Мая была также выделена материальная помощь.

После обсуждения данных законопроектов постановление во время голосования было утверждено с первого раза и единогласно. Решение зал встретил аплодисментами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мы ждали этого много лет!

Коренному тверичанину Владимиру Федоровичу Нюхляеву на днях исполнилось 80 лет. Когда началась война, ему было два года, а когда закончилась - шесть лет. Вроде бы совсем маленький мальчишка, однако многое из тех сложнейших для страны и людей лет он помнит очень ярко.

- Столько лет шло обсуждение по этому закону, и вот наконец приняли. Признаться, мы все этого очень ждали. То, что мы пережили, не каждый бы смог вынести. Что я помню? Эвакуацию в Омск, как меня, ребенка, втаскивали на бегу в вагон через окна поезда, потом переезд на запад Украины и всегда постоянное чувство голода. Мама работала в столовой, домой приходила только поздно вечером, тогда мы и ели - раз в сутки. Да и после войны нам тоже было несладко. Помню, в школу мы ходили штопаные-перештопанные, в заплатках и тоже всегда хотели есть. Трудно было и расти без отца. Мне вот повезло - папа вернулся, но это было редкое исключение. Лишений все-таки было больше.

На вопрос, так ли нужно удостоверение, подтверждающее статус, Владимир Федорович ответил кратко:

- Пусть удостоверение будет. Это и уважительное отношение властей показывает, да и нам с ним спокойнее.