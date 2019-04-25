2019-04-25T14:00:21+03:00
Общество

На Пасху в Твери похолодает

И даже возможны утренние заморозки
Альберт БОЙКОВ
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В субботу дождь может вмешаться в планы горожанВ субботу дождь может вмешаться в планы горожанФото: Василий ХОДАРЕВ
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Последние дни в столице Верхневолжья установилась очень теплая погода, которая тут же нашла отклик у горожан. На улицах стало заметно больше людей, а часть из них поспешила облачиться в летнюю одежду.

- Антициклон, который обеспечивал такую теплую погоду в последние дни, уходит на юг. 25 апреля, можно сказать, был последний такой жаркий день, - поясняет «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В пятницу днём температура воздуха упадет до +20 градусов, а в субботу уже до +17. Причем в первый выходной будет пасмурно и, вероятно, пройдут дожди. В воскресенье днем может похолодать до +10, при этом будет светить солнце. А в ночь на понедельник и вовсе возможны заморозки до -2 градусов. Со стартом короткой рабочей недели температура продолжит колебаться возле воскресных значений и в лучшем случае достигнет отметки в +14 градусов.

Что касается ветра, то он будет совсем несильный и начиная с воскресенья будет дуть с севера. Атмосферное давление в ближайшие дни начнет падать и в субботу может достигнуть 744 мм ртутного столба. Правда, в понедельник уже поднимется до 757 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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