2019-04-24T17:44:37+03:00
Общество

Вперед к победам: В Твери в третий раз прошёл забег «Карапузы, на старт!»

Организатором праздника выступила «Комсомолка»
Ирина ТАРАСОВА
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Победители каждого забега получали подарки от партнеров мероприятия, а также от генерального партнера праздника - Тверского вагоностроительного завода.Победители каждого забега получали подарки от партнеров мероприятия, а также от генерального партнера праздника - Тверского вагоностроительного завода.Фото: Виктория ТУШКОВА
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«Топ, топ, топает малыш, прямо по дорожке милый стриж...» Под эту и другие известные детские песенки 20 апреля малыши Твери делали свои первые шаги в спорте.

Вот уже в третий раз спортивный праздник «Карапузы, на старт» при поддержке администрации Твери прошел в волейбольном зале спорткомплекса «Юбилейный», что на Краснофлотской набережной. О том, что мероприятие не только приняли, но и полюбили в городе, говорит хотя бы список участников. В этом году на старт вышло около ста самых юных спортсменов города - от семи месяцев до трех лет. А на трибунах им скандировали и подбадривали плакатами многочисленные группы поддержки в лице мам, пап, бабушек, дедушек и, конечно, братьев и сестер.

- Говорят, что у нас не так много спортивных семей. Но, глядя на всех вас сегодня, понимаешь, что таких, как вы, много, - отметила в приветственном слове заместитель администрации Твери Людмила Хоменко. - Убеждена, что такой праздник нельзя терять нашему городу. А потому всем, независимо от результатов, желаю хорошего настроения и надеюсь на продолжение в следующем году.

НА КНИЖКИ И СМАРТФОНЫ

Главной задачей соревнований было доползти (самым юным участникам) или добежать до финиша. Причем дистанция менялась в зависимости от возраста. Самым маленьким карапузикам предстояло проползти всего десять метров. Но какими же непростыми они были для них! И вот тут-то на помощь приходили самые разные ухищрения. Кого-то подманивали воздушным шариком, кого-то любимой игрушкой или яркой книжкой и даже смартфоном.

Но малыши есть малыши... Случались и казусы. Если некоторые быстренько достигали финиша (как оказалось, помогли ежедневные тренировки дома), то были и такие, кто заканчивал свой марафон уже спустя пару метров или полз в другую сторону, а то и вообще напрочь отказывался стартовать. И тогда за ручку с мамой или папой они вместе доходили до финиша.

- Даша, Маша, Вова! Давай-давай! Иди ко мне! - раздавалось со стороны финиша, где карапузиков ждали родные, а еще волонтеры, которые строго учитывали время завершения дистанции каждого малыша. Соревнования, может быть, и несерьезные, но только не для самих родителей, которые внимательно следили за секундомерами и судейскими подсчетами.

Пока главный судья, мастер спорта Ирина Кадейкина, определяла победителей, чтобы вписать их имена в дипломы, участники праздника могли поиграть с веселым аниматором Алексеем Евстифеевым или послушать новые песни основателя и солиста группы «Дежа вю», ученика Ларисы Долиной Евгения Окунева. Одна из его песен, с которой и началось спортивное мероприятие, символично называлась «Песня о Твери», ведь праздник героических родителей и счастливых детей уже стал хорошей традицией для нашего города. Героических родителей, потому что эти мамы и папы не боятся ни плохой погоды, ни раннего начала праздника. А счастливых детей, потому что у этих малышей есть такие замечательные мамы и папы, с которыми не соскучишься.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ПРАЗДНИКА

Уже теперь можно выдохнуть: все прошло достойно. И во многом благодаря партнерам, которые поддержали и помогли в организации.

Второй год подряд городской забег «Карапузы на старт» от тверской «Комсомолки» поддерживает Тверской вагоностроительный завод. В этом году предприятие стало генеральным партнером праздника. И не случайно: корпоративная социальная ответственность всегда была важнейшим направлением для ТВЗ. Это было заметно и по участникам праздника: в забеге этого года приняли участие 24 ребенка семей вагоностроителей. Юные спортсмены семей ТВЗ в некоторых забегах представляли сразу всю группу участников. Такая активная позиция семей ТВЗ объясняется позицией предприятия, где они работают.

Стало уже традицией, что все первоклассники свой первый портфель со школьными принадлежностями получают в праздничной обстановке в ДК «Металлист» в качестве подарка от завода.

Увлекательный, насыщенный отдых во время летних каникул детям вагоностроителей обеспечивает оздоровительный лагерь «Экспресс». Ежегодно в нем отдыхают около тысячи ребят в возрасте от 7 до 15 лет.

Широкие возможности для самореализации предоставляются в спорткомплексе «Планета». В секциях по баскетболу, каратэ, вольной борьбе, футболу, тяжелой и легкой атлетике, пауэрлифтингу, йоге, хоккею с шайбой занимаются около тысячи детей и взрослых.

Во Дворце культуры «Металлист» занимаются творчеством более 800 детей заводчан и юных жителей города. Здесь работает около двадцати творческих коллективов и студий: образцовый ансамбль танца «Летите, голуби!», народный ансамбль бального танца «Экспресс», школа эстрадного танца «Диамант» и другие.

Что касается праздника «Карапузы на старт», то Тверской вагоностроительный завод награждал всех победителей забегов. Маленьким чемпионам от ТВЗ вручали призы и подарки.

В этом году в стартах приняли участие 24 ребенка семей вагоностроителей. Фото: Альберт БОЙКОВ

В этом году в стартах приняли участие 24 ребенка семей вагоностроителей.Фото: Альберт БОЙКОВ

ПАРТНЕРЫ

Порадовали всех маленьких победителей своего забега и подарки от партнеров праздника. Каждый из них поздравлял участников мероприятия, награждал самых быстрых в своем забеге, а также желал всем крепкого здоровья и достижения новых вершин.

- Второй год подряд праздник поддерживает и Медицинский центр «Педиатр». Самое главное, о чем мечтают все родители, чтобы их дети были здоровы. В медицинском центре «Педиатр» всю современную диагностику и лечение вот уже 18 лет проводят опытные врачи, среди которых два заслуженных врача России, 4 профессора, доктора медицинских наук, 19 кандидатов медицинских наук, 24 врача высшей категории - по всем специальностям. Не случайно главный слоган центра: «Медицинский центр «Педиатр» - здоровое будущее ваших детей!».

Для удобства центр работает и по воскресеньям. Возможны выезды врачей на дом, а также все виды медицинских анализов и выдача больничных листов и другой медицинской документации.

В Твери работают два центра по адресам:

наб. Ст. Разина, д. 22а. Тел.: 8 (4822) 35-56-21, 8-905-125-22-25;

ул. Мусоргского, д. 4/53. Тел.: 8 (4822) 500-777, 69-02-02.

Представитель Медицинского центра «Педиатр» врач Юлия Виноградова вручила победителям подарки и, конечно, пожелала всем здоровья. Фото: Виктория ТУШКОВА

Представитель Медицинского центра «Педиатр» врач Юлия Виноградова вручила победителям подарки и, конечно, пожелала всем здоровья.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Еще одним партнером проекта «Карапузы, на старт!» в этом году стал семеи ныи развлекательныи центр, включающий рестораны и кафе «Тверь Лэнд». Эта площадка уже давно известна не только самым юным тверичанам, но и их родителям. «Тверь Лэнд» - это время впечатлений! В качестве развлечений здесь предлагают анимационные программы, квесты, мастер-классы, различные шоу-программы, парк аттракционов, крытыи веревочныи городок и многое-многое другое.

Адрес: Октябрьский пр-т, 42/45.

Тел. 8 (4822) 78-88-56.

Победители пятого забега получили подарки от арт-директора развлекательного центра «Тверь Лэнд» Олега Филимонова. Фото: Виктория ТУШКОВА

Победители пятого забега получили подарки от арт-директора развлекательного центра «Тверь Лэнд» Олега Филимонова.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Чудес и волшебства добавил празднику детский волшебный интернет-магазин Авинор.ру, где всем от мала до велика предлагают огромный выбор детских товаров по детским ценам. Важно, что цены в таком магазине на 30-40% ниже, чем в других магазинах. А доставка и вовсе бесплатная!

На старт в этот день вышли малыши от семи месяцев до трех лет, а также их родители. Фото: Виктория ТУШКОВА

На старт в этот день вышли малыши от семи месяцев до трех лет, а также их родители.Фото: Виктория ТУШКОВА

На спортивном празднике всех взрослых и детей очаровал огромный добродушный волшебник, обняв которого, можно было загадать желание. И все участники, конечно, спешили это сделать.

Р.S. За помощь в организации мероприятия «Комсомолка» благодарит администрацию Твери, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области и руководство Спортивного комплекса «Юбилейный», а также Детский музейный центр ТГОМ и всех друзей и партнеров, благодаря которым этот праздник и состоялся. До новых встреч!

Мама и малыш в костюмах Микки Мауса Фото: Виктория ТУШКОВА

Мама и малыш в костюмах Микки МаусаФото: Виктория ТУШКОВА

Супер семейка! Фото: Виктория ТУШКОВА

Супер семейка!Фото: Виктория ТУШКОВА

Маленький Леонид и смурфик! Фото: Виктория ТУШКОВА

Маленький Леонид и смурфик!Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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