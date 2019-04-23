2019-04-23T10:56:47+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» начал работать в Городне

ООО «Тверь Водоканал» приступило к эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения поселка Городня.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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ООО "Тверь Водоканал"ООО "Тверь Водоканал"
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Свою деятельность на территории муниципального образования предприятие ведет на основании договора технического обслуживания.

На обслуживание «Тверь Водоканала» переданы 3 артезианские скважины с водонапорными башнями, 4 канализационные насосные станции, насосное оборудование, водопроводные и канализационные сети поселка Городня и близлежащей деревни Кошелево, а также очистные сооружения Городни.

Первоочередное внимание специалистов «Тверь Водоканала» будет направлено на канализационную насосную станцию в деревне Кошелево. Электрооборудование станции находится в упадке, требуется срочно привести его в порядок. Кроме того, объекты, включая скважины, насосные станции и воздуходувную станцию очистных сооружения, необходимо обеспечить резервным оборудованием на случай выхода из строя основного, установить автоматику.

«Договор технического обслуживания не предполагает капитальных вложений. Наша задача – наладить текущую эксплуатацию в соответствии со стандартами, принятыми в областном центре, выявить и устранить узкие места, определить на будущее необходимые мероприятия по строительству и реконструкции объектов водохозяйственного комплекса. Мы считаем, что договор техобслуживания – это важный шаг к концессионному соглашению, которое должно быть заключено в середине года», - говорит генеральный директор ООО «Тверь Водоканал» Андрей Радченко.

Источник финансирования эксплуатационных расходов – платежи жителей Городни и дер. Кошелево за услуги водоснабжения и водоотведения. Первые квитанции ООО «Тверь Водоканал» жители частного сектора и многоквартирных жилых домов получат в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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