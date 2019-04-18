Контроль дорожных работ должен осуществляться на каждом этапе

Сергей ПАСТУХОВ

Прочувствовать на себе сезон «весенних ям» Тверь и область смогла и в этом году, несмотря на ужесточающиеся требования к контролю ремонта дорог. Так в марте в черте города на улице Освобождения в огромную яму угодил КАМАЗ. Неприятности поджидают автомобилистов и там, где ямочный ремонт был проведён совсем недавно: заплатки на дырах в покрытии «Крупского» моста как обычно не смогли продержаться и сезона.

К сожалению, примеры эти не единичны. Часто корень проблемы кроется в недостаточно ответственном подходе к выбору подрядчика. До сих пор не все дорожно-строительные компании должным образом ориентируются в современных технологиях и соблюдают требования стандартов. С другой стороны, проверяющие организации недостаточно оснащены, чтобы провести доскональный анализ проделанной работы.

- Обеспечение надлежащего контроля за качеством ремонта и строительства дорог, мостов и путепроводов без проведения испытаний в серьёзно оснащённой сертифицированной лаборатории с квалифицированным персоналом — невозможно, - уверен главный инженер компании «Испытания. Диагностика. Контроль» Владимир Гуревич.

Профессиональные хитрости, в которых строители должны отлично ориентироваться, таятся на всех этапах работы.

- Для каждого конкретного участка подбирается свой рецепт асфальтобетонной смеси, готовится подходящее основание, которое не позволит дороге «поплыть», строго выдерживается температурный режим, учитываются погодные условия, важен даже подбор определённой техники на завершающем этапе работ, в то время как строительные компании часто просто используют «что есть», - отмечает Владимир Гуревич. - Дорога, мост, путепровод отслужат свой срок лишь тогда, когда все конструктивные составляющие будут работать единым комплексом, строго подчиняясь технологии.

Компания «Испытания. Диагностика. Контроль» - один из немногих профессионалов, работающих на данном поприще много лет. Силами этой организации проводились работы по строительному контролю на ряде крупнейших объектов, в том числе и в Тверской области на объектах трассы М-11. Среди работ, подконтрольных специалистам ООО «Испытания. Диагностика. Контроль», также можно отметить реконструкцию кольцевой автодороги Санкт-Петербурга и работы на автотрассе М-5 «Урал». Компания проводила лабораторные испытания при возведении Керченского моста, обеспечивала строительный контроль на объектах скоростных трасс в районах Крайнего Севера и Восточной Сибири.

По мнению генерального директора компании «Испытания. Диагностика. Контроль» Александра Васильева, обязательным условием качества работы является также высокий профессионализм и ответственность каждого сотрудника.

- Наши специалисты отмечены отраслевыми наградами и почётными званиями. Пять человек, включая руководителя технической лаборатории Светлану Гусарову, включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. Медалью «За особые заслуги в строительстве в Тверской области» награждён главный инженер Владимир Гуревич, а ведущий инженер Владимир Полуденко отмечен знаком «Строительная слава» и званием «Почётный транспортный строитель», - рассказал Александр Васильев.

Стоит отметить, что доверие к компании складывается не только из высокого профессионализма сотрудников и научного просчёта каждого этапа работ. Серьёзное внимание руководство ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» уделяет экологическому фактору. Компания контролирует вывоз строительных отходов и грунта, рубку деревьев, не допускает попадания на грунт и в водоёмы загрязнённой отработанной воды и масел, занимается комплексным надзором за соблюдением при строительстве всех требований и норм экологического законодательства.