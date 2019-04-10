Известная тверская велосипедистка Юлия Михайлюк собралась через север на юг

Договориться о встрече со знаменитой велосипедисткой – дело непростое, тем более накануне дня рождения. Сегодня она у подруги, завтра – в гостях, послезавтра для разминки решила сгонять на велосипеде в Торжок, туда и обратно. И все-таки прошу Юлию Ивановну дождаться меня с утра 10 апреля и подъезжаю точно в 9.00 как на свидание – с букетом и конфетами от коллектива «КП»-Тверь».

– Вот раньше я и саму дату рождения, и возраст скрывала, но после ваших статей, где вы каждый раз о нем напоминаете, уже не скрыть, – смеется Юлия Михайлюк. – Так что признаюсь: сегодня мне 78. Но сразу добавлю: это еще юный возраст, я планирую прожить до 128 лет! Всех своих родных об этом я уже предупредила.

Волнуюсь, но отпускаю...

Первое, что замечаю в квартире именинницы, – походные баулы для велосипеда и светоотражающий жилет. Оказывается, она и не думала завязывать с путешествиями. О том, что сказала год назад сгоряча после аварии, сегодня Юлия Ивановна уже и не вспоминает. Говорит, без дороги не может. Все планы и мечты расписаны на пять лет вперед. Вздохнув, добавляет: «Было бы здоровье...» За него, крепкое здоровье, мы и пьем спустя минут десять из красивого праздничного сервиза... зеленый чай. А еще за удовольствие. Потому что оно – как пряная приправа, придающая жизни яркий вкус и сочность. И, наконец, за родных, в том числе за мужа спортсменки, которому за столько лет я впервые задала вопрос, волнующий многих.

– Юрий Григорьевич, неужели не скучаете, когда жена уезжает?

– Скучаю всегда, волнуюсь и жду. Но уже привык и понимаю, что это достойное дело, хороший пример для многих. Если было бы побольше таких людей, которые вдохновляют, как Юля, может, и счастья в жизни было бы больше.

Карта поездок Юлии МихайлюкФото: Ирина ТАРАСОВА

Это путешествие посвящаю сыновьям

За то время, что общаемся, телефон Юлии Ивановны не замолкает. То из Франции звонят, то из Владивостока, то из Уфы…

– Так весь день будет: меня же вся Россия знает. Путешествия подарили мне в первую очередь замечательных людей, – в перерывах между звонками комментирует именинница. А потом ведет меня к окну. Вид сверху поражает.

– Это мой садик из цветов и камней. Я его посвятила всем тем, кого встречала в дороге. Вот этот камень с Байкала тащила, а этот с Севера. Как порядок тут навожу, всех заодно и вспоминаю. Это сад моей памяти, точнее, хороших воспоминаний. Об этом знают и соседи, и муж, и оба сына.

В комнате на самом главном месте висит карта России, испещренная разноцветными флажками. Глядя на нее, Юлия Ивановна и планирует новый маршрут. Кстати, на этот раз велопутешествие будет посвящено именно сыновьям.

– Один у меня более строгий и холодный, а другой эмоциональный и теплый, – смеется Юлия Михайлюк. – Поэтому я сначала поеду на север. Вроде во всех концах России была, а теперь хочу объехать наши сибирские реки. В прошлом году была на Енисее. Это что-то необыкновенное! А теперь вот Печора. Она меня приведет в Нарьян-Мар. Сначала до Ухты, это Коми, а еще более 100 км проеду. Затем, как закончатся дороги, сяду на паром. Позже выдвинусь на юг. Я была там в 2014 году, когда только произошло воссоединение Крыма с Россией. А теперь вот 5-летие, и я должна это отметить обязательно. Маршрут обратно примерно такой: Ухта, Сыктывкар, Киров, где я ни разу не была. Затем Ульяновск и далее – Пенза, Воронеж, Ростов, Краснодарский край и Крым. В общей сложности туда и обратно это 10 тысяч километров. Сыновьям я уже сказала. Надеюсь, им приятно.

Выезжать Юлия Ивановна планирует в середине мая. Обратно в Тверь, как всегда, планирует вернуться к осени. Но тут уж как сложится.

10 апреля Юлии Ивановне исполнилось 78 лет. И она считает, что это юный возрастФото: Ирина ТАРАСОВА

С днем рождения Юлию Ивановну поздравляли со всех уголков не только России, но и мираФото: Ирина ТАРАСОВА