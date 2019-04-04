На следующей неделе ночи Твери согреет одеяло из облаков

Солнце щедро зарядило нас на уходящей неделе витамином D. Ответственным за укоротившиеся девичьи юбки и приподнятое мужское настроение является антициклон, который не покинет нас вплоть до понедельника.

В пятницу днём ожидается +9, но на солнце будет значительно теплее. Ветер восточного или северо-восточного направления обещает дуть ласково и совсем не сильно.

В субботу и воскресенье днём станет на пару градусов прохладнее: +7. Близко к нам подберутся атмосферные фронты, появятся облака, но сильных осадков опасаться не стоит: дождики если и пройдут местами, то лишь прибьют пыль.

А вот в начале следующей недели хмурое небо и дожди вернут нам рабочий настрой.

- Понедельник всё ещё обещает быть погожим: +9 днём, а со вторника к нам придут циклоны, принесут осадки и падение атмосферного давления, - рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Будущая неделя по солнцу и осадкам будет противоположна этой. Но останется тёплой: +5...+6 градусов. А главное - станут гораздо теплее ночи, ведь облака выполняют роль одеяла.