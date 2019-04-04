2019-04-04T13:59:04+03:00
Общество

На следующей неделе ночи Твери согреет одеяло из облаков

Нас навестят циклоны
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Осталось совсем немного: несколько тёплых ночей и мы увидим первые распустившиеся почкиОсталось совсем немного: несколько тёплых ночей и мы увидим первые распустившиеся почкиФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Солнце щедро зарядило нас на уходящей неделе витамином D. Ответственным за укоротившиеся девичьи юбки и приподнятое мужское настроение является антициклон, который не покинет нас вплоть до понедельника.

В пятницу днём ожидается +9, но на солнце будет значительно теплее. Ветер восточного или северо-восточного направления обещает дуть ласково и совсем не сильно.

В субботу и воскресенье днём станет на пару градусов прохладнее: +7. Близко к нам подберутся атмосферные фронты, появятся облака, но сильных осадков опасаться не стоит: дождики если и пройдут местами, то лишь прибьют пыль.

А вот в начале следующей недели хмурое небо и дожди вернут нам рабочий настрой.

- Понедельник всё ещё обещает быть погожим: +9 днём, а со вторника к нам придут циклоны, принесут осадки и падение атмосферного давления, - рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Будущая неделя по солнцу и осадкам будет противоположна этой. Но останется тёплой: +5...+6 градусов. А главное - станут гораздо теплее ночи, ведь облака выполняют роль одеяла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пьяный мужчина устроил стрельбу в магазине и смертельно ранил охранника
«Тверская генерация» проводит мероприятия по пресечению неоплачиваемого отпуска тепловой энергии
Дело экс-руководства "Тверской генерации" рассмотрят в апелляционном порядке
В Тверской области разрушается архитектурный ансамбль, построенный в XVIII веке
В конце мая в Твери состоится большой городской велопробег
Уложенная полгода назад тротуарная плитка на пешеходных дорожках на аллее Славы в Твери начала разрушаться
С весенними сроками охоты на боровую и водоплавающую дичь определились в Тверской области
В Тверской области нарушались правила перевозки детей
На трассе М-10 в Тверской области задержали автомобиль наркосбытчиков
Жители частного сектора Старицы впервые получат квитанции за воду от«Тверь Водоканала»
Участники Тверского гражданского форума поддержали "Стратегию-2035"
На некоторых водоемах в Тверской области лёд ещё по 30 сантиметров
В суд направлено уголовное дело в отношении парня и девушки из Твери, которые совместно убили котенка
Ряд домов в Московском районе Твери остался до вечера без холодной воды
Популярны в Тверской области баскетбол, хоккей, гребля на байдарках и джиу-джитсу
21-летнего Александра Четверкина ищут в Твери уже практически месяц
Пять районов Тверской области в апреле посетят мобильные бригады врачей
Спасатели в Тверской области сняли с дерева котенка, который забрался на высоту пятого этажа
Тверь ждут три дня театрального фестиваля "Играем вместе"
Девушка уехала на такси из бара в Тверской области и пропала
Варроатоз погубил пчёл на пасеке в Тверской области и угрожает другим пчельникам
Более 380 детей в Тверской области страдают расстройствами аутического спектра
Обращений к медикам по поводу укусов клещей пока не зарегистрировано в Тверской области
Бешенства в Тверской области стало в два раза меньше
Бывший начальник управления МВД по Тверской области возглавит краснодарскую полицию
Ловить бездомных животных в Твери будут сотрудники МБУ "Зеленстрой", а заниматься пунктом передержки - зоозащитники
Семьи Твери приглашают на игровую программа «Люди тянутся к звездам»
Автоинспекторы после погони задержали автоугонщика на трассе М-10 в Тверской области