Досуг с 4 по 8 апреля в Твери: День святого Патрика, Любовь Маргариты Готье и Золотой поцелуй

Как бы мы не сомневались в её приходе, как бы мы не сетовали, что её долго нет, весна всё-таки наступила и потихонечку набирает обороты. А вместе с тем очаровывает, уводит от реальности и проблем и заставляет заново влюбляться в мир, в жизнь, в людей, даже тех, кто всегда был рядом.

И это чувствуется даже в названиях тех событий, что пройдут в Твери в ближайшие дни. Судите сами: "Мартовские коты", "Золотой поцелуй", "Любовь Маргариты Готье"... Продолжать можно бесконечно.

ПРАЗДНИКИ

«День святого Патрика»

Всех приглашают на благотворительный концерт «День святого Патрика». Его идейные вдохновители и организаторы - тверской хоспис «Анастасия» и благотворительный фонд «Доброе начало».

Благотворительный концерт посвящен выдающемуся кельтскому святому первых веков христианства - святому Патрику, просветителю Ирландии, а также культурному наследию Северо-Запада Европы и России.

День святого Патрика, культурный и религиозный праздник, отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии. День его памяти - один из самых веселых религиозных празднований. По традиции люди одеваются в наряды из кельтской мифологии, танцуют джигу, устраивают музыкальные фестивали.

Всех желающих не только приглашают на праздник, но и предлагают внести свою лепту в благое дело. Собранные средства будут переданы на поддержку тверского хосписа «Анастасия» - для развития выездной службы помощи неизлечимым онкологическим больным и для ремонтных работ в помещении будущего стационара.

В программе примут участие Евгений Лапекин (оркестр волынщиков «City Pipes», Москва), народный ансамбль этнической музыки «Ашель», коллектив ирландского танца «Степполтон», тверская фольк-группа «Весна». Также праздник украсят видеоинсталляции от Sherman Production из города Петрозаводска.

ДК «Пролетарка»

4 апреля

Билеты в кассе ДК «Пролетарка». Стоимость - 400 руб.

Тел. для справок: 8-919-058-57-27 или 8-906-654-58-22.

Праздник пройдет 4 апреля

ТЕАТРЫ

Последний показ «Любовь Маргариты Готье»

В Твери последний раз покажут спектакль «Любовь Маргариты Готье», который был поставлен 13 лет назад известным режиссером Александром Чуйковым, ушедшим из жизни в 2015 году.

В основе постановки - знаменитый роман Александра Дюма-сына «Дама с камелиями», в основу которого легла автобиографическая история о его отношениях с известной парижской куртизанкой 19 века Мари Дюплесси.

Спектакль прожил долгую жизнь на сцене. Однако невозможно одновременно показывать более 50 постановок. Физически это просто не успеть. Поэтому что-то приходится списывать.

Спектакль о всепоглощающей силе любви будет сыгран в рамках «Доступного театра», что говорит о недорогих билетах.

По финалу зрители смогут пообщаться с артистами и задать им свои вопросы.

Театр драмы

4 апреля в 18:30.

Спектакль пройдет в последний раз. Фото: ЦИНИСТ

МУЗЕИ

Музейно-театральная программа «Двое» посвящена творчеству Сергея Довлатова.

Белла Ахмадулина, читая прозу Довлатова, всегда любовалась «устройством его фразы, как бы беспечной, вольной, смешливой, но подлежащей благовоспитанной дисциплине, составляющей грациозную формулу». Приглашаем зрителей вслед за поэтом насладиться обаянием, добротой, юмором, благородством художественного мира Сергея Довлатова.

Рассказы «Блюз для Натэллы», «Игрушка», «Роль» исполнит Алексей Зинатулин.

Тверской императорский дворец, ул. Советская, д. 3.

5 апреля в 18.00.

Вход: 200 руб.

Телефон для справок: (4822) 34-62-43.

Зрителей приглашают насладиться добротой, юмором, благородством художественного мира Сергея Довлатова

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

Концерты в рамках проекта «Доступная филармония».

4 апреля в 18:30 - Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица».

Концерт к 30-летию творческой деятельности. Художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный артист РФ Игорь Тонин. В программе: произведения В. Дителя, В. Беляева, Р. Гальяно, В. Темнова, Е. Желинского, К. Шаханова, Е. Баева, Н. Даутова, В. Суворова, В. Гридина, В. Городовской.

7 апреля в 17:00 - Детский хор «Каравелла» детской музыкально-хоровой школы «Пионерия» им. Г.А. Струве и хор учащихся младших классов «Глория» детской школы искусств № 1 им. М.П. Мусоргского.

В программе: произведения Дж. Перголези, С. Рахманинова, А. Бородина, А. Дворжака, А. Пьяццоллы, Г. Струве; русские народные песни и др.

9 апреля в 18:30 - Spring & Jazz. Впервые в Твери!

Шакара Роджерс (вокал, США), а также Сергей Васильев (контрабас), Павел Тимофеев (ударные), Иван Фармаковский (рояль), Александр Красоткин (саксофон).

В программе: мировые хиты в стиле Jazz, R&B и Soul в оригинальных аранжировках; авторские композиции.

10 апреля в 18:30 - «Жизненные бури». Фортепианный «Шуберт-Дуэт». Лауреаты международных конкурсов Александр Томас (фортепиано), Любовь Потапова-Томас (фортепиано).

В программе: Ф. Шуберт, Дуэт ля-минор «Жизненные бури»; Ф. Лист, Две симфонические поэмы (авторская версия для фортепиано в четыре руки) - «Орфей» и «Звуки празднества»; В. Гаврилин, «Зарисовки», 18 пьес для фортепиано в четыре руки.

Добро пожаловать в филармонию. Фото: Тверская областная академическая филармония

10 лет - «Золотой манисте»

Вокально-хореографическая студия «Золотая маниста» была основана в 2009 году. За это время обучение здесь прошли несколько сотен детей в возрасте от 5 до 17 лет. Также в студии обучают танцам и вокалу взрослых.

В коллективе на данный момент занимается 50 детей от 5 до 17 лет.

Юбилей коллектив отметит дважды. 7 апреля в 14:00 - в ДЦ «Истоки». А 13 апреля в 16:00 - в ДК «Синтетик».

В программе - танцы народов мира, песни, розыгрыши. Ожидаются и специальные гости - шоу-группа «Goldehstars» и не только.

Вход свободный.

"Золотая маниста" отметит свое 10-летие сразу двумя концертами

ВЫСТАВКИ

«Золотой поцелуй»

Выставка «Золотой поцелуй» объединила работы четырех знаменитых художников-модернистов - Густава Климта, Анри де Тулуз-Лотрека, Эгона Шиле и Альфонса Муха.

Каждый из этих художников по-своему гениален, а их работы, представленные в рамках одной экспозиции, наглядно продемонстрируют всю суть стиля модерн.

На выставке будут представлены 70 репродукций картин в технике «жикле», постеров и рисунков художников, снабженных описанием сюжетов и историей создания каждой картины.

Тверской городской музейно-выставочный центр, Малый зал

ул. Советская, 54.

Открытие 4 апреля. До 12 мая.

Стоимость - 250 рублей. Льготный билет (студенты, пенсионеры, дети 7+) - 160 руб. Дети до 7 лет - бесплатно.