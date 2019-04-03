2019-04-03T19:29:38+03:00
Спорт

Будущее Ильи Ковальчука в НХЛ остается под большим вопросом

Форвард из Твери показывает не лучшую игру, а его команда находится на дне турнирной таблицы
Альберт БОЙКОВ
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Ковальчук проводит один из худших сезонов в НХЛКовальчук проводит один из худших сезонов в НХЛФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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История с возвращением Ильи Ковальчука в НХЛ все больше напоминает сериал, который, судя по последним событиям, может завершиться не очень хорошо. Так, в конце марта форвард на шесть матчей выпал из состава «королей», и появился на льду лишь с приходом апреля. Чуть ранее в газете «Los Angeles Times» вышла заметка, автор которой Curtis Zupke (Кёртис Зупке) пытался разобраться в этом игровом феномене.

Еще до матча с Чикаго Блэкхоукс, предполагалось, что Илья, скорее всего попадет в заявку, но его там не оказалось. Когда тренера спросили о причине такого решения, он сослался на результаты «королей» в последних пяти играх без Ковальчука.

В день игры с Чикаго у королей была утренняя тренировка, после которой Илью попросили прокомментировать текущее положение дел, однако он через представителей команды отказался. Журналист «Los Angeles Times» считает, что таким образом хоккеист выразил свое недовольство, связанное с ситуацией, возникшей 22 марта. Тогда тренер решил не брать хоккеиста в трёхматчевую поездку с командой, что, конечно, расстроило российского форварда.

Напомним: в ноябре «королей» временно возглавил тренер Уилли Дежарден. Спустя некоторое время форвард заявил, что в связи с перестановкой у него практически нет шансов оказаться на льду. После этих слов Илья не появлялся на ледовой площадке на протяжении шести матчей.

Второго апреля матче с «Калагари Флэймз» форвард все-таки попал в состав и отметился одной голевой передачей, но «короли» в итоге все равно проиграли на домашнем льду со счетом 7:2. В последней игре команда из «города ангелов» со счетом 3:1 сумела одолеть «Аризону», однако Илья результативными действиями не отметился.

В настоящее время «Лос Анджелес Кингз» занимает последнюю, 15-ю, строчку в Западной Конференции. В 80 матчах команда сумела набрать лишь 69 очков, а также забить 195 шайб и пропустить 256. Ковальчук за 62 отведенные игры сумел 14 раз поразить ворота соперников и отдать 18 голевых передач, при этом коэффициент его полезности составляет минус 28 пунктов.

Через неделю стартует плэй-офф НХЛ, который пройдет без «королей». Явно неудачное выступление команды по ходу сезона ставит перед руководством клуба задачу по трансформации состава, в котором может не найтись места Ковальчуку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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