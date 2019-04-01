Народная артистка России Наина Хонина сыграла в написанной специально для нее пьесе

Что можно ждать от встречи с теми, кого знаешь уже давно? Душевности, радости, какого-то удивительного тепла, которое медленно разливается по тебе от огромного количества улыбок, объятий и даже от простого вопроса: «Как поживаешь?»

Именно такая атмосфера и царила в ТЮЗе 29 марта. Многие из гостей, кто пришел в этот день на «Ночь в театре», были хорошо знакомы с друг другом, как и еще с одним человеком, которому по сути и была посвящена эта «Встреча», - Натальей Юрьевной Серовой. А потому этот день был наполнен чем-то очень сокровенным и очень личным...

В фойе всех гостей угощали шампанским, желающие могли приобрести цветы в поддержку восстанавливаемой ротонды в Ботаническом саду. Было также легко и светло, как и год назад, когда Наталья Юрьевна еще была с нами. Об этом не говорили. Но это царило в самой атмосфере.

Все в этот день было не просто так. Не просто так приехал из-за границы ведущий вечера Арсен Агамалян, не просто так написала и подарила картину Фонду "Отчий дом " Александра Смирнова, не просто так прозвучали очень искренние слова руководителя Фонда Наталии Маматковой.

Спектакль с символичным названием "Встреча" мы тоже увидели не просто так.

Когда на сцену вышла актриса Елена Соколова, все невольно вздрогнули. Она появилась в дверях спиной к залу и словно на несколько секунд замешкалась, но силуэт, одежда, неуловимые движения, грация были настолько узнаваемы, что это казалось невозможным. В какой-то момент возникло ощущение, что на сцене была именно она, автор пьесы Наталья Серова.

Когда на сцену вышла актриса Елена Соколова, все невольно вздрогнулиФото: Ирина ТАРАСОВА

Впрочем, точное попадание было и с другими актерами. Андрей Иванов, Галина Сергеева, Игорь Лебедев, Сергей Зюзин, Андрей Иванов (М), 10-летняя Полина Дмитренко. И, конечно, Наина Хонина, ради которой всё и затевалось, ведь пьеса "Кухня с ангелами", по которой и был поставлен спектакль, была посвящена именно ей.

Выход Наины Владимировны, которая сыграла 93-летнюю Аду Ефимовну Фельцман, зрители встретили аплодисментами. И она, как и всегда, восхитила тем, как прожила жизнь своего персонажа на сцене. Мы с ней и смеялись, и плакали, и замирали в самых сложных сценах постановки.

Для многих дебютная постановка режиссера Тараса Кузьмина стала мостиком из прошлого в настоящее, проводником к внутренней беседе с самим собой, и, наконец, открытием простой истины, что даже разговор на обычной кухне порой может дать ответ на самый важный вопрос: зачем я живу и стоит ли ценить жизнь?

Спускаясь по лестнице после спектакля многие подходили к супругу Натали Юрьевны Владимиру и молча обнимали его. Неуклюже обняла его и я. А потом извинилась за свой такой внезапный порыв. Чтобы как-то разрядить обстановку, спросила о спектакле. Владимир на секунду отвернулся, а потом посмотрел мне в глаза и тихо сказал: "Наташа мечтала, чтобы пьеса была поставлена в театре. Её мечта сбылась. Теперь решение остается за зрителем".

P.S.

Кстати, второй спектакль 30 марта так и не состоялся. Сразу после показа Наина Хонина травмировалась. Будет ли повтор, покажет время.

Ангелы - Сергей Зюзин и Андрей Иванов (М)Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль "Встреча" в ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль "Встреча" в ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль "Встреча" в ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль "Встреча" в ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль "Встреча" в ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Наину Владимировну Хонину встретили аплодисментамиФото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль "Встреча" в ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Наина Владимировна ХонинаФото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль "Встреча" в ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

В спектакле сыграла 10-летняя Полина ДмитренкоФото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль "Встреча" в ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль "Встреча" в ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль "Встреча" в ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль "Встреча" в ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль "Встреча" в ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль "Встреча" в ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА