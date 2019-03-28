Фильм «Таракан», в котором снялся тверской певец и актер Илья Быков, покажут на международных фестивалях

Илью Быкова, одного из основателей группы «Deja Vu Group» и основателя группы «Vитамиn B», знают не только в Твери, но и за ее пределами. Теперь есть вероятность, что узнают и за рубежом.

Год театра талантливый молодой человек начал очень символично - он закончил ГИТИС. И теперь кроме музыки в своей жизни он вполне себе рассматривает развитие в области не только театра, но и кино.

Кстати, что касается последнего, то буквально на днях стало известно, что Илья снялся в короткометражном художественном фильме со специфическим названием «Таракан». Более того, он сыграл в нем главную роль.

- Сыграть в картине мне предложила моя одногруппница по ГИТИСу режиссер Анастасия Силаева. И я согласился с большой радостью. Всего в картине задействовано около 10 человек, а вот моя роль - это как раз человек-таракан. Зовут его Жора, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (99,3FM) Илья Быков.

- За что его прозвали тараканом?

- Все подробности пока, к сожалению, не могу рассказать. Скажу лишь, что роль не простая, а на сопротивление. В реальной жизни Бог наградил меня голосом, который является весомым выразительным средством. А вот мой герой Жора лишен такой возможности. Он глухонемой. Поэтому мне пришлось искать какие-то приспособления, ухищрения, возможности (взгляд, жесты, походка, психическое состояние), которые помогают моему герою в общении и вместе с тем передают его насыщенный и очень богатый внутренний мир. Это было не так то просто.

- Что режиссер хотела сказать этим фильмом? Что хотел сказать ты, когда снимался в такой роли?

- Все очень просто. Людям с ограниченными возможностями нужна поддержка и понимание. Зачастую на них смотрят с презрением или с чувством жалости. Прежде чем сыграть в этой роли, я долго наблюдал за ними, стараясь понять своего героя. После чего играл, основываясь исключительно на личном опыте. А вообще, так и быть открою небольшой секрет: это пусть и драматическая и в чем-то грустная история, но о любви к прекрасной девушке.

В настоящее время известно, что фильм отправился в путешествие по кинофестивалям. Причем фестивальный охват очень большой: вся Европа, США и Япония. Результаты показов будут известны только в следующем году.

Нам лишь остается пожелать успеха всей команде и особенно нашему земляку - талантливому Илье Быкову.