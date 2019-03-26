Золотянка, которая захватывает деревья в Твери, сигнализирует о том, что воздух чистый

С наступлением весны природа оживает, однако не все представители флоры и фауны пользуются у людей любовью. Так, в соцсетях появилась информация, что жители Твери обеспокоены, что многие городские деревья оказались усеяны неким желтовато-зеленоватым налетом, который якобы может быть показателем наличия в воздухе тяжелых металлов.

- Это золотянка или ксантория настенная. Переживать по поводу появления её в городе явно не стоит. Это обычный лишайник, наличие которого говорит о том, что воздух достаточно чистый. Обитает он обычно на лиственных деревьях, - рассказывает кандидат биологических наук, директор Ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев.

При этом директор Ботанического сада добавляет, что лишайники, как симбиоз гриба и водорослей, четко реагируют на любые загрязнения. Что касается золотянки, то она растет не только там где абсолютно чисто, но и в загазованных городах.

Кстати ксантория не приносит вреда деревьям, которые лишайник использует лишь как место для крепежа. Всё что нужно ему для роста - это вода, воздух и минеральные вещества.

Любит золотянка селиться и на деревянных заборах, а также стенах домов. А вот растет лишайник достаточно медленно. За год ксантория может прибавить в размере лишь миллиметр, поэтому любители природы измерив её радиус могут определить примерный возраст растения.