2019-03-26T15:56:06+03:00
Общество

Золотянка, которая захватывает деревья в Твери, сигнализирует о том, что воздух чистый

Лишайник все чаще можно увидеть на городских улицах
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Золотянку можно увидеть на многих деревьяхЗолотянку можно увидеть на многих деревьяхФото: Альберт БОЙКОВ
Изменить размер текста:

С наступлением весны природа оживает, однако не все представители флоры и фауны пользуются у людей любовью. Так, в соцсетях появилась информация, что жители Твери обеспокоены, что многие городские деревья оказались усеяны неким желтовато-зеленоватым налетом, который якобы может быть показателем наличия в воздухе тяжелых металлов.

- Это золотянка или ксантория настенная. Переживать по поводу появления её в городе явно не стоит. Это обычный лишайник, наличие которого говорит о том, что воздух достаточно чистый. Обитает он обычно на лиственных деревьях, - рассказывает кандидат биологических наук, директор Ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев.

При этом директор Ботанического сада добавляет, что лишайники, как симбиоз гриба и водорослей, четко реагируют на любые загрязнения. Что касается золотянки, то она растет не только там где абсолютно чисто, но и в загазованных городах.

Кстати ксантория не приносит вреда деревьям, которые лишайник использует лишь как место для крепежа. Всё что нужно ему для роста - это вода, воздух и минеральные вещества.

Любит золотянка селиться и на деревянных заборах, а также стенах домов. А вот растет лишайник достаточно медленно. За год ксантория может прибавить в размере лишь миллиметр, поэтому любители природы измерив её радиус могут определить примерный возраст растения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что спасет русскую деревню: дороги и газ или новые рабочие места
Известный сыровар Олег Сирота продолжает вести дневник о непростой жизни на земле. На этот раз он прислал в «Комсомолку» целый программный манифест, в котором предлагает свои способы спасения сельских территорий страны от вымирания
Новости 24
Нарушение ветеринарного законодательства обнаружили на птицефабрике под Тверью
Безработный рецидивист обокрал дачный дом под Тверью
Еще одна команда КВН из Твери выступила в премьер-лиге
Археологи из девяти стран мира приехали в Тверь на научно-методический семинар
К флешмобу #РодителиЯсдамЕГЭ могут присоединиться выпускники Тверской области
В XXI фестивале «Театральные встречи - 2019» примут участие восемь коллективов
В Тверской области задержан разрушитель окон
Пьяный мужчина отказался фотографироваться и избил полицейского в Тверской области
Жителей Твери приглашают на встречу с путешественником, помощником капитана яхты “Mon Coeur” Денисом Давыдовым
Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области расширит научно-исследовательскую площадку
Следователи СК выясняют причину смерти 27-летнего жителя Твери
Родителям необходимо научить детей правилам безопасности во время паводка в Тверской области
13 участков сельскохозяйственного назначения переведут в лесной фонд Тверской области
Пропавший накануне 27-летний мужчина из Твери найден погибшим
У легковушки на ходу отлетело колесо на дороге в Тверской области
Почти 29 тысяч жителей Тверской области не работают
Организатор подпольного игрового клуба в Тверской области отправится в колонию
Вторую часть задержанных на таможне ценных предметов передали в фонды Тверского музея
Женщина попала под колеса автомобиля в Твери
В Твери продолжаются поиски пропавших молодых мужчин
Талантливый подросток из Тверской области прошел в полуфинал вокального проекта "Ты супер!"
"Скорые" в Тверской области ездили без видеорегистраторов и без необходимого оборудования
За последние шесть лет число абортов в Тверской области снизилось на 65%
Председатель ТСЖ присвоил себе деньги жителей многоэтажки в Твери
В выходные на Селигере в Тверской области под лед провалились две легковушки и квадроцикл
Неожиданно появившаяся на дороге девочка попала под автомобиль в Тверской области
Молодые дарования-стипендиаты губернатора Тверской области выступят на сцене филармонии
Следователи СК расследуют в Тверской области уголовное дело о коммерческом подкупе