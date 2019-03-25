День театра в Твери начнётся с «Культурного минимума»

Ключевое слово этой недели – «театр». А всё потому, что 27 марта весь мир отмечает День театра. Плюсуем к этому, что 2019 год объявлен Годом театра, и понимаем: неделя просто обязана быть насыщенной яркими событиями.

Объединяя обе эти даты, в регионе с 25 по 29 марта пройдет Всероссийская акция «Культурный минимум». Мероприятие состоится в регионе второй раз.

- Суть акции заключается в том, чтобы молодежь и пожилые люди, нечасто находящие время, чтобы увидеть спектакли-новинки, могли это сделать. Мы, координаторы проекта, приглашаем семьи посетить театр вместе. Это и есть главная задумка: увидеть и поделиться впечатлением, - уточняет координатор акции «Культурный минимум» Ксения Дмитриева.

В этом году к проекту присоединилось пять театров: Кимрский, Вышневолоцкий и тверские - Театр драмы, ТЮЗ и Театр кукол. Плюс театры поменьше.

- Театр чувств Flamenco (Свободный пер., 28)

25 марта, 18:00 - Театрально-танцевальная постановка «Человек или каждый из людей».

- Театр драмы (ул. Советская, 16)

26 марта, 12:00 - экскурсия по закулисью театра, творческая встреча с артистами «Вчера и сегодня».

- Театр юного зрителя» (ул. Советская, 32)

26 марта, 14:00 - спектакль «Я ни о чём не жалею. Пиаф». По окончании - диалог со зрителями.

26 марта, 19:00 - «into.ТЮЗ» (экскурсия по закулисью).

- Театр кукол (проспект Победы, 9)

27 марта, 10:30 - спектакль «Красная шапочка» с экскурсией по закулисью.

29 марта, 18:30 - спектакль «Журавлиные перья»

- Творческое объединение «Премьер» (ул. Желябова, д. 22)

29 марта, 20:00 - мюзикл «Алые паруса».

Вход на все спектакли свободный. Организаторы акции сообщают, что билеты остались далеко не на все спектакли. Уточнять в кассах театров.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Отметить День театра приглашает 27 марта и картинная галерея, где состоится показ моноспектакля Алексея Зинатулина «Струна в тумане», созданного по произведениям Николая Гоголя и Антона Чехова.

Также зрители смогут посетить выставку одной картины «Шинель. Департамент» известного театрального художника Николая Золотарева и экспозицию «Закулисье».

Музейно-театральный проект посвящен 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя, которое будет отмечаться 1 апреля, и Году театра.