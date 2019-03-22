В парке Победы Твери будет парк "Патриот "

На протяжении нескольких лет власти Твери пытались взяться за трансформацию Парка Победы. Передавалась территория и в концессию, однако опыт оказался неудачным. В итоге соглашения были расторгнуты, а Парк Победы перешёл под контроль Муниципального унитарного предприятия "Дирекция Парков".

Тем временем в Минобороны РФ было принято решение развивать на территории страны парки "Патриот".

Так в Твери по поручению губернатора военно-патриотическую площадку решено делать на базе парка Победы.

Военно-патриотический парк должен включать экспозицию военной техники, благоустроенные зоны отдыха, интерактивные площадки, демонстрирующие военную историю региона и России, а также современные достижения Вооружённых Сил страны.

Согласно предварительным планам, в парке будут представлены различные рода войск: бронетанковые, противовоздушной обороны, военно-космической обороны. Пока точного понимания, сколько экземпляров военной техники в итоге появится в парке – нет. При этом Твери наверняка передадут подводную лодку. Предварительные договоренности с главкомом ВМФ уже достигнуты, однако такой внушительный экземпляр может появиться в парке не ранее чем через год. Необходимо в частности решить вопрос с транспортировкой лодки. Согласовал главком ВМФ и передачу Твери нескольких списанных бронекатеров.

По предложенной концепции, которая еще не утверждена, военная техника будет сконцентрирована рядом с самолетом Миг-27 РБ, поблизости от которого проектировщики предлагают сделать и отдельный вход ведущий к музею под открытым небом.

– Техника сейчас размещена по временному варианту. В перспективе для нее будут подготовлены бетонные основания, но она как и прежде останется доступной для гостей парка, - рассказывает глава администрации Центрального района Максим Чубуков.

При этом только военной техникой дело не ограничится. В районе площадей выделенных под новую экстрим-площадку и территорией, где находится действующая детская площадка, планируется разместить учебный центр Юнармии.

- Независимо от строительства новых объектов, ранее возведенные сооружения демонтировать никто не собирается, кроме того они будут подвергнуты модернизации. Ведутся переговоры с инвесторами, которые готовы вложиться в новую экстрим-площадку, и площадку для детей - продолжает Максим Чубуков.

Проект так же предусматривает размещение на территории парка Победы туалетных модульных кабин, и двух кафе. В планах домостить брусчаткой дорожки, привести в порядок асфальтовое покрытие , и выполнить другие работы по содержанию парка.

Так же планируется возвести на территории парка тир и построить лодочную станцию. Всю Набережную напротив бывшего кафе "Три карася" хотят замостить деревянным настилом и организовать аренду лодок, чтобы кататься по Лазури. Прорабатывается вопрос строительства в парке Победы и часовни Георгия Победоносца.

Кроме того, уже разработан план организации парковок возле Театра Кукол, вдоль проспекта Победы и Волоколамского проспекта.

Не исключается и возможность ограждения парка. Так, со стороны проспекта Победы наверняка появится живая изгородь из туй. На территории установят камеры видеонаблюдения, а также организуют круглосуточную охрану.

Затронут изменения и другую сторону набережной Лазури. Напротив академии ПВО будет возведён спортивный комплекс, с возможностью осуществлять пробежки и заниматься на тренажерах.

- Проект очень большой, амбициозный. Сейчас у нас в фаворе вопрос благоустройства парка. Работы много, поэтому перспектива реализации всего задуманного как минимум займет порядка пяти лет, - подвел черту Максим Чубуков.