2019-03-21T17:36:03+03:00
Происшествия

Пьяный парень ворвался в школу Вышнего Волочка и избил учителя

На защиту педагога встали старшеклассники
Альберт БОЙКОВ
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Нападение на учителя в школе Вышнего Волочка.

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В среду, 20 марта, в Вышнем Волочке, городе в 135 километрах от Твери, в школе №7 произошел неприятный инцидент. Изрядно пьяный молодой человек поссорился с девушкой - ученицей этой школы, после чего решил извиниться перед ней.

Он вошёл в школу перед началом уроков. Разгорячённый алкоголем юноша вёл себя вызывающе. Выпроводить его на улицу взялся учитель истории, так как охраны в школе нет.

Далее, на кадрах видеозаписи видно, как молодой парень сошелся в рукопашной с седовласым учителем.

Дерущихся обступили несколько десятков человек, один из которых снимал происходящее на мобильный телефон. Несмотря на то, что разница в возрасте сошедшихся видна невооруженным взглядом, никто из них не владеет явным преимуществом. Некоторое время спустя в драку вмешиваются старшеклассники, и общими силами оттаскивают разбушевавшегося пьяницу.

"КП"-"Тверь" дозвонилась в школу №7 и расспросила о произошедшем.

- Это был не наш ученик, он 96 года рождения. В 2011 году парня отчислили и он перешел в вечернюю школу. С учителем всё в порядке, в данный момент он ведет урок, - рассказали в школе.

- А почему не было охранника? - поинтересовался я у собеседницы.

- В штате нашей школы не предусмотрены охранники, - завершила наш диалог женщина на том конце провода.

Следующий звонок мы сделали в областную полицию.

- Злоумышленник установлен, это бывший учащийся школы. В настоящее время в том числе устанавливается степень тяжести телесных повреждений, которые были нанесены учителю, - лаконично сообщили в УМДВ РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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