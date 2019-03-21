Пьяный парень ворвался в школу Вышнего Волочка и избил учителя
Нападение на учителя в школе Вышнего Волочка.
В среду, 20 марта, в Вышнем Волочке, городе в 135 километрах от Твери, в школе №7 произошел неприятный инцидент. Изрядно пьяный молодой человек поссорился с девушкой - ученицей этой школы, после чего решил извиниться перед ней.
Он вошёл в школу перед началом уроков. Разгорячённый алкоголем юноша вёл себя вызывающе. Выпроводить его на улицу взялся учитель истории, так как охраны в школе нет.
Далее, на кадрах видеозаписи видно, как молодой парень сошелся в рукопашной с седовласым учителем.
Дерущихся обступили несколько десятков человек, один из которых снимал происходящее на мобильный телефон. Несмотря на то, что разница в возрасте сошедшихся видна невооруженным взглядом, никто из них не владеет явным преимуществом. Некоторое время спустя в драку вмешиваются старшеклассники, и общими силами оттаскивают разбушевавшегося пьяницу.
"КП"-"Тверь" дозвонилась в школу №7 и расспросила о произошедшем.
- Это был не наш ученик, он 96 года рождения. В 2011 году парня отчислили и он перешел в вечернюю школу. С учителем всё в порядке, в данный момент он ведет урок, - рассказали в школе.
- А почему не было охранника? - поинтересовался я у собеседницы.
- В штате нашей школы не предусмотрены охранники, - завершила наш диалог женщина на том конце провода.
Следующий звонок мы сделали в областную полицию.
- Злоумышленник установлен, это бывший учащийся школы. В настоящее время в том числе устанавливается степень тяжести телесных повреждений, которые были нанесены учителю, - лаконично сообщили в УМДВ РФ по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU