2019-03-20T21:28:34+03:00
Здоровье

Тверской хоспис «Анастасия» заключил договор о сотрудничестве с городской станцией скорой помощи

Пять вопросов и ответов о новой выездной бригаде
Ирина ТАРАСОВА
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Выездная бригада начнет работать с 1 апреляВыездная бригада начнет работать с 1 апреля
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19 марта, был заключен договор о сотрудничестве между медицинской автономной некоммерческой организацией «Тверской хоспис «Анастасия», которой руководит протоиерей Александр Шабанов, и городской станцией скорой помощи. Знаменательно, что это произошло в день юбилея скорой помощи в России, которая была создана 120 лет назад. Сообщается, что подписанный документ позволит создать выездную бригаду для оказания неизлечимо больным пациентам паллиативной помощи на дому.

Новая бригада будет оснащена всем необходимым в таких случаях оборудованием и медикаментами. В ее состав войдут не только квалифицированные врачи, но и социальные работники, готовые помочь как самим больным, так и их близким, нуждающимся в поддержке. Оказание паллиативной помощи гарантируется вступившими недавно в силу поправками к закону «Об охране здоровья граждан в РФ».

- Чем было вызвано такое решение? - спрашиваем у директора хосписа Александра Шабанова.

- Если онкологический больной не госпитализирован, а его выписали и он находится дома на симптоматическом лечении, то, надо понимать, что его состояние будет нестабильным. Во время появления болей, будет приезжать скорая. Врачи сделают больному обезболивающий укол, затем включат его в базу онкологических больных. Потом к нему периодически будет приходить обычный участковый терапевт и осматривать. Но этот специалист не совсем подготовлен, например, он ничего не знает про противопролежневую терапию, про подбор определенных лекарств. То есть он не является паллиативным врачом, вот, что важно.

А после подписания договора этот больной будет попадать под опеку нашей общей выездной бригады.

- Но выездная служба хосписа "Анастасия" так раньше и работала...

- Да. Но с каждым годом больных становится все больше, обращений тоже больше. А у нас даже машины нет. Мы всегда выезжали на волонтерских машинах. Плюс, наш транспорт - без укладки (больного невозможно уложить - Ред.), а ведь порой требуется помощь более конкретная. Если бы у нас был стационар и свое паллиативное отделение, мы бы ездили независимо от скорой. Но пока мы нашли такой выход и заключили договор.

Теперь, используя наши финансовые средства, наших врачей и определенные мощности, мы вместе с ними организуем бригады выездной паллиативной помощи и будем работать в рамках не скорой, а неотложной помощи.

Плюс в том, что бригада будет выезжать адресно. Фото: из архива Тверского хосписа "Анастасия"

Плюс в том, что бригада будет выезжать адресно. Фото: из архива Тверского хосписа "Анастасия"

- Как именно будет работать выездная бригада?

- Выезжать она будет с 16.00 до 24.00 пока пять раз в неделю. И именно к тем больным, к кому уже раньше выезжала обычная скорая и взяла их на учет, как больных, требующих помощи.

Плюс в том, что бригада будет выезжать адресно. Более того, этот выезд будет запланирован. И в третьих, с врачом может поехать паллиативный медбрат, фельдшер, волонтер и по необходимости психолог. Также мы можем передать больному бесплатные памперсы и пеленки. Согласитесь, участковый не сможет, да это и не входит в его полномочия, передавать противопролежневый матрас и объяснять больному, как им пользоваться.

Также выездная бригада будет оставлять свой номер телефона, чтобы быть на связи. Ей можно будет звонить напрямую.

- Не могу не спросить: скорых же в городе не хватает. Не скажется ли это на других больных?

- Тут не стоит путать. В городе не скорых машин мало, их как раз много и они простаивают. А вот выездных бригад действительно мало. А тут мы как раз предоставляем свои кадры, которым еще и платим. Этим мы наоборот помогаем скорой помощи. С 1 апреля выездная бригада начнет действовать. Все документы сейчас в стадии подписи и согласования.

- Вы рады, что хоть что-то начало решаться?

- Я рад. Хоть какое-то движение...

ИСТОЧНИК KP.RU

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