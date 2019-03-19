Сбербанк: строим виртуальный мир, где всё будет легко и удобно

Сбербанк сегодня – это не просто финансовая организация, предоставляющая банковские услуги. Это часть Тверского региона: участник важнейших городских проектов, надёжный партнёр и консультант, крупнейший налогоплательщик, стабильный работодатель, компания, предоставляющая площадки для развития бизнеса.

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ

В Тверской области растёт культура кредитования. Потребители больше не боятся обращаться за помощью к банку: снижаются ставки, появляется осознание стабильности кредитной системы. На начало 2019 года кредитный портфель физических лиц Тверского отделения Сбербанка составил более 47,4 миллиарда рублей. Это не просто цифры, это решения конкретных людей, семей, отважившихся на перемены к лучшему.

- В прошлом году у нас был рекордный объём выдачи жилищных кредитов - почти 12 миллиардов рублей. Это дало возможность 7 800 семьям в регионе улучшить свои жилищные условия с нашей поддержкой, - поделился позитивной статистикой Сергей Ющенко.

Управляющий Тверским отделением Сбербанка России Сергей ЮщенкоФото: Виктория ТУШКОВА

Доля кредитов с просроченной задолженностью у Сбербанка значительно ниже, чем в среднем в банковской системе, что в том числе говорит о качестве применяемых банком моделей для принятия решений о выдаче кредитов.

НАЛИЧНЫЕ, КАРТА ИЛИ NFC?

Тверским отделением Сбербанка России выпущено 1,2 миллиона действующих банковских карт. В 2018 году расчёты картой в розничных магазинах выросли на 32%.

- Наша задача не просто выдать карту - задача в том, чтобы у населения отпала необходимость использовать наличные, - отметил Сергей Ющенко. - Мы должны стремиться к тому, чтобы картой можно было расплатиться везде.

В 2018 году совместно с МУП «ПАТП-1» и администрацией города Сбербанк оснастил весь муниципальный транспорт валидаторами для банковских карт. Началось оснащение валидаторами коммерческого транспорта.

С внедрением технологии NFC до конца 2019 года все устройства самообслуживания смогут считывать карты бесконтактно, а это значит, что вашу карту больше никогда не «зажуёт» банкомат. Снимать деньги в банкомате можно будет и с помощью смартфона.

По словам Сергея Ющенко, в ближайшие несколько лет можно будет вообще отказаться от ежедневного использования карт в пользу смартфонов. Примечательно то, что ни одного случая мошенничества с использованием смартфонов на сегодняшний день не известно.

ЖКХ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

Всё большую популярность у плательщиков завоёвывают сервисы удалённой оплаты квитанций: каждая вторая квитанция ЖКХ в 2018 году была оплачена через Сбербанк онлайн или мобильное приложение.

Совместно с ЕРКЦ организована система простой оплаты: все начисления в квитанции плательщик может оплатить за одну операцию, используя двухмерный штрих-код или единый лицевой счет, а банк сам распределит оплату между получателями из квитанции.

- Будущее за тем, чтобы человек полностью избавил себя от необходимости помнить о коммунальных платежах, - считает Сергей Ющенко. - Банк будет автоматически рассчитываться с поставщиками коммунальных услуг.

ЖИЛИЩНЫЙ КРЕДИТ ОДНИМ КЛИКОМ

«ДомКлик» - платформа, разработанная Сбербанком. Это продукт, который не только выдаёт жилищный кредит, но и обеспечивает большинство потребностей клиента, интересующегося недвижимостью.

- Человеку не нужна ипотека, ему нужно новое жилье, - расставил приоритеты Сергей Ющенко. - Чтобы купить квартиру, достаточно один раз прийти в банк и подписать кредитный договор. Всё остальное делается через «ДомКлик»: от выбора квартиры до составления договора купли-продажи. Сбербанк взаимодействует с Росреестром и выступает гарантом безопасности сделки. В дополнение к нашей реальности мы строим виртуальный мир, в котором будет всё легко и удобно.

СБЕРБАНК ДЛЯ БИЗНЕСА

Кредитный портфель юридических лиц на 1 января 2019 года составил более 30 миллиардов рублей. Как отмечает Сергей Ющенко, показателем эффективности работы банка является прирост в этой сумме доли малого и микробизнеса - за год объём таких кредитов вырос почти на треть.

Сбербанк учитывает региональную специфику: в 13 офисах, находящихся в различных районах области, у бизнеса есть возможность осуществить 59 различных операций, что покрывает до 95% всех потребностей клиентов.

Сбербанк в 2018 году стал первым обслуживающим банком для 4 700 новых компаний и индивидуальных предпринимателей, что на 180% больше этого показателя годом ранее.

- Мы делаем свои предложения с учётом того, что входные тарифы для начинающего бизнеса должны быть минимальными, - рассказал Сергей Ющенко. - Есть предложения, которые стоят всего один рубль в течение первых трёх месяцев.

Сбербанк предлагает возможности удалённого взаимодействия с государственными органами. Зарегистрировать малый бизнес и открыть счёт теперь можно без походов в налоговую и другие структуры: это делается в Сбербанке - бесплатно, быстро и в одном месте.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НУЖНЫЕ ИМЕННО ВАМ

Сбербанк прогнозирует потребности клиента и делает удобные именно ему предложения. В прошлом году выдача кредитов по предодобренным предложениям выросла почти вдвое и составила порядка 400 миллионов рублей. В определённых условиях необходимый клиенту кредит можно получить всего за один день.

Предпринимателям предлагаются корпоративные кредитные карты, которые позволяют оперативно покрыть актуальные проблемы наличия оборотного капитала.

Тверское отделение Сбербанка выступает активным оператором в рамках выдачи кредитов по программе Минэкономразвития, а также тесно сотрудничает с Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области. Объёмы таких кредитов возрастают с каждым годом.

НАУЧИТЬ «ЛОВИТЬ РЫБУ»

Новыми бонусами для малого бизнеса стали возможность открытия расчётного счёта всего за 15 минут, аренды под ключ онлайн-кассы «Эвотор», премиальная бизнес-карта, а также новая платформа - «Деловая среда».

По мнению Сергея Ющенко, ценнее всего для начинающего бизнеса глубокое понимание принципов развития своего дела. «Деловая среда» призвана, как в древней китайской пословице, не дать человеку рыбу, чтобы наесться один раз, а научить ловить её, чтобы быть сытым всю жизнь. Платформа даёт реальные знания и предлагает удобные сервисы.

ЭСКРОУ-СЧЕТА В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В соответствии с законодательством Сбербанк предлагает удобную для всех участников схему взаимодействия между застройщиком, дольщиком и финансовой компанией.

Сбербанк выступает центром компетенций для застройщиков по переходу на эскроу-счета: организует форумы для застройщиков, персональное консультирование и структурирование сделок, а также эффективную смешанную схему кредитования.

СБЕРБАНК: СТРАХОВАНИЕ

Добровольное страхование жизни в 2018 году в Тверской области прибавило 23% по отношению к количеству оформленных программ в 2017 году. Более 33,5 миллиона рублей было выплачено заёмщикам по 206 страховым событиям.

Запущены новые страховые программы: «Риск аудит», «Охрана труда», «Кадры», «Пожарный аудит», «Мобильный адвокат», «Телемедицина», страхование залогового имущества, грузов, строительно-монтажных рисков, пакеты для корпоративных клиентов.

ПЛАТФОРМЫ БУДУЩЕГО

- Все компании - мировые лидеры развиваются как платформенные компании. Банк, который работает исключительно как банк, уже устарел. Стратегия Сбербанка - быть технологической компанией, конкурирующей на мировом уровне, - отметил Сергей Ющенко.

Задача Сбербанка - организовать сервисы и платформы везде, где есть спрос. Уже сегодня у Сбербанка есть свой сотовый оператор, запущено две ритейл-площадки, проект в сфере кибербезопасности, медицинский, финансовый сервисы, мобильный сервис для расчётов в кафе и ресторанах, площадка digital-маркетинга, «ДомКлик». В планах - запуск собственного мессенджера, сервисов трудоустройства, образования, путешествий, авто, логистики и многого другого.