Последнюю роль в кино Владимир Этуш сыграл в Тверской области

17 марта исполнилось девять дней, как ушёл из жизни Народный артист СССР Владимир Этуш. До премьеры фильма, где он сыграл свою последнюю роль, он не дожил два месяца.

Напомним, режиссером короткометражной картины «Старый вояка» стал бывший актёр Тверского ТЮЗа, выпускник Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова Сергей Батаев.

Для него картина стала дебютной работой.

Фильм основан на реальных событиях из истории Великой Отечественной. Сергея Батаева назвали в честь прадеда-героя Сергея Петрунина, который вернулся с фронта в начале января 45-го, будучи серьёзно раненым. Все последние месяцы войны он ждал лишь Победу.

- Когда он понял, что на фронт из-за болезни попасть уже не сможет, то каждый день говорил одну и ту же фразу: «Только бы дожить до конца, только бы услышать, что война закончилась». А 8 мая он, словно чувствуя что-то, помылся в бане, надел парадный китель и на рассвете 9 мая умер. Прадедушка так и не узнал, что война закончилась, - вспоминает Сергей Батаев.

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За что любили Владимира Этуша

Владимир Этуш умер на 97-м году жизни. Зрителям он известен по своим работам в Театре имени Евгения Вахтангова. На этой сцене Этуш проработал всю карьеру - более 70 лет. На счету актера роли в более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая. (подробности)

Съемочная группа и актеры. Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея Батаева

Шансов было мало, но, удивительно, после прочтения сценария Владимир Этуш и его супруга тут же дали согласие на съёмки.

Работа над фильмом все четыре дня проходила в Тверской области, большей частью в музее под открытым небом Василёво под Торжком, а также в деревнях Змеёво, Савино, и Новинки. На тот момент 96-летний Владимир Абрамович, сыгравший в фильме главную роль, причем совершенно бесплатно, снимался каждый день по 8-10 часов.

- Он удивительно стойко переносил сложности съемочного процесса. несмотря на то, что снимали мы в июне, погода нас постоянно подводила: то дождь, то ветер, то мошки и комары. Потом стало холодно, но Владимир Абрамович сказал: «Я войну прошёл, что ж, с этим не справлюсь?» - вспоминает Сергей Батаев.

9 марта, узнав трагичную новость, режиссер написал на своей странице: «Ушёл.... Не хочется верить.... Простите за всё... Первый, кто в меня поверил.... Спасибо большое за всё, покойтесь с миром... Никогда не забуду...»

А после многочисленных комментариев под постом добавил ещё одну фразу: «Я ему и судьбе очень благодарен! Счастьем было с ним работать и общаться».

Спустя несколько дней Сергей Батаев выложил новую афишу фильма. Согласно планам, картину фильм "Старый вояка" обещают выпустить на экраны в мае 2019 года.

С главными актерами картины. Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея Батаева

Рабочий момент. Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея Батаева

Съемки фильма "Старый вояка". Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея Батаева

Владимир Абрамович говорил: «Так, что сидим? Работаем!». И мы начинали работать. Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея Батаева

В перерывах между съемками. Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея Батаева

Во время краткого перерыва. С супругой Еленой. Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея Батаева

С супругой Еленой Этуш. Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея Батаева

Съемки фильма "Старый вояка". Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея Батаева

Съемки картины. Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея Батаева

"Ушёл.... Не хочется верить...." Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея Батаева

Один из завершающих кадров фильма. Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея Батаева