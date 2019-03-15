В Твери прошла встреча посвященная памяти Алексея Пьянова

В пятницу, 15 марта, в Славянском зале библиотеки имени Горького прошел день памяти, посвященный 85-летию со дня рождения Алексея Степановича Пьянова. Жизнь журналиста, прозаика, поэта-сатирика и редактора, была очень тесно связана с Верхневолжьем. Именно в Калинине началась его профессиональная деятельность, где с 1958 по 1963 годы он занимал должность заведующего отделом областной молодёжной газеты «Смена».

- Он был поэтом, блестящим журналистом, краеведом. В Тверском крае он был открывателем пушкинских мест. Алексей Степанович добывал и изучал подробности пушкинской эпохи, его души. Он был очень многогранным человеком, - делится советник Член Международной Академии телевидения и радио, Заслуженный работник культуры РФ Евгений Широков.

На мероприятии коллеги и друзья Алексея Степановича вспомнили его добрым словом, и процитировали ряд отрывков из его произведений.

Справка КП

Алексей Степанович Пьянов - советский и российский поэт-сатирик, пародист, прозаик, журналист, редактор. Кавалер Ордена Дружбы. В 1958 приехал в Калинин (ныне — Тверь), где до 1963 занимал должность заведующего отделом областной молодёжной газеты «Смена». С 1985 по 2000-е годы Алексей Степанович возглавлял журнал «Крокодил». Пародировал таких поэтов, как Андрей Дементьев, Евгений Евтушенко, Юнна Мориц и других. Написал книги очерков «Поездка в Берново», «Загадка И. Л. А.», «Рассказы об Ираклии Андронникове», книгу критических заметок «Три огня».