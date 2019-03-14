По формированию комфортной городской среды Тверская область не в лидерах, но и не на дне

В рейтинге Минстроя участвовал 81 регион. Не попали в исследование Москва и Санкт-Петербург, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, так как им не выделялись средства федерального бюджета по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Места рейтинга определялись по 28 критериям, оценка которых максимально могла принести региону 122 балла.

Опросов жителей специалисты не проводили, равно как и не давали экспертных оценок. Среди критериев были: принятие в установленные сроки муниципальных программ, правил благоустройства и иных нормативных документов; оценка результативности реализации проекта; степень освоения федеральных средств; доля финансового участия в благоустройстве муниципальной казны, а также жителей и спонсоров; завершение незавершённых в 2017 году объектов; достижение плановых показателей и наличие незавершённых объектов - 2018; наличие синхронизации благоустройства объектов с другими федеральными, региональными, муниципальными программами; наличие регионального информационного интернет-ресурса для обратной связи с гражданами и другие.

Поскольку многие регионы получили равное количество баллов, всех участников авторы исследования распределили по 35 местам.

Наибольшее количество баллов (82 из 122 возможных) и первое место получила Московская область. Второе - Тульская (81 балл). Закрыли тройку лидеров с 80 баллами Калужская область и Красноярский край.

Тверская область набрала 55 баллов и разделила 24-е место рейтинга с Астраханской, Оренбургской областями и соседней Смоленщиной. Таким образом, в общем зачёте мы попали в нижнюю треть списка. А вот среди наших соседей (не считая Московской области) держимся в середнячках:

Новгородская область, 59 баллов - 20-е место;

Ярославская область, 57 баллов - 22-е место;

Тверская и Смоленская области, 55 баллов - 24-е место;

Псковская область, 48 баллов - 30-е место;

Вологодская область, 45 баллов - 31-е место.

В 2018 году в программе «Комфортная городская среда» приняли участие 11 городов Верхневолжья: Тверь, Ржев, Вышний Волочёк, Кимры, Торжок, Бежецк, Бологое, Нелидово, Осташков, Удомля и Конаково.

Территории для благоустройства определялись на рейтинговом голосовании. В Твери исходя из пожеланий жителей работы проводились в общественных зонах в отдаленных от центра микрорайонах: «Юность», «Мамулино», «Южный» и посёлок Химинститута. Продолжились работы по благоустройству ландшафтного парка «Тьмака». Также в городе завершали наполнение благоустроенных зон - бульваров Радищева и Цанова.

Бульвар Радищева. Фото: администрация Твери.