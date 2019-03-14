2019-03-14T11:47:56+03:00
Общество

В Твери работает горячая линия по защите прав потребителей

Региональным управлением Роспотребнадзора организовано традиционное консультирование к Всемирному дню прав потребителей
Виктория ТУШКОВА
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По статистике в Тверской области нередки жалобы на продовольственные сети.По статистике в Тверской области нередки жалобы на продовольственные сети.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Всемирный день прав потребителей отмечается 15 марта, горячая линия будет работать до 25 марта. На неё можно обратиться с вопросами нарушения правил торговли и оказания услуг, возврата брака и любых других аспектов защиты наших потребительских прав.

Телефон (4822) 34-32-06 будет отвечать по будням с 9:00 до 17:00.

Личный приём по вопросам защиты прав потребителей ведётся в консультационном центре управления Роспотребнадзора в Твери, на улице Дарвина, 13, а также в консультационных пунктах городов и районов Тверской области.

По статистике, за прошлый год жители региона чаще всего жаловались на нарушение их прав при продаже технически сложных товаров - смартфонов, бытовой техники. Нередки жалобы на продовольственные сети: тверичан возмущает отсутствие ценников или несоответствие цены, указанной на ценнике, той, которую пробил кассовый аппарат. Вызывают вопросы и правила продажи и возврата одежды и обуви. В сфере услуг больше всего жалоб зафиксировано на услуги сферы ЖКХ, а также связи и финансов (кредитные и страховые).

ИСТОЧНИК KP.RU

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