Афиша с 14 по 17 марта в Твери: Секреты денди, басни Крылова и... весна

Весна приносит новые интересные проекты и новые удивительные встречи.А потому лишь остается внимательно следить за афишами и новостями.

Ближайшие дни будут нескучными: премьера в ТЮЗе, секреты настоящего денди. А впереди - открытие в филармонии Баховского фестиваля.

ТЕАТР

Премьерный показ спектакля «Басни», созданный по произведениям Ивана Андреевича Крылова ожидается в ТЮЗе. Постановка приурочена к 250-летию со дня рождения литератора, которое отмечается в 2019 году.

ТЮЗ

19 марта

КОНЦЕРТЫ

«Барокко, романтизм и современность»

С 21 марта по 2 апреля в Тверской академической филармонии пройдет XXVII Международный фестиваль музыки И.С. Баха: «БАРОККО, РОМАНТИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ».

21 марта в 18.30 - состоится торжественное открытие XXVII Международного фестиваля музыки И.С. Баха.

Перед зрителями выступят - оркестр «Российская камерата», хор «Русский партес», солист Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского п/у В. Федосеева Ярослав Кострыкин (фагот), Евгений Варавко (кларнет), Мария Власова (аккордеон). Дирижер – Андрей Кружков.

В программе: М. Ромберг. «Flores Malum» для кларнета и камерного оркестра (Мировая премьера!); Ramayan 3392 для аккордеона и камерного оркестра с духовыми (Первое исполнение в Твери!); Р. Штраус. Duet-concertino для кларнета, фагота и камерного оркестра; а также произведения И.С. Баха, К.Ф.Э. Баха и др.

ЛЕКЦИИ

На один день в Тверь приезжает Дизайн группа «SAMO» в лице Скаткова Андрея и Марии Орловой. А значит у тверичан есть шанс узнать, как одевался главный модник русской литературы XIX века - Евгений Онегин.

Для гостей пройдет уникальная лекция-демонстрация с полным погружением в эпоху, историю, материальную культуру XIX века.

Денди - социально-культурный тип XIX века: мужчина, подчёркнуто следящий за эстетикой внешнего вида и поведения, изысканностью речи. Лекция «Денди» включает в себя теоретическую часть про данное социальное явление и демонстрацию более 12 предметов мужского гардероба первой четверти XIX века.

Можно будет полностью увидеть процесс облачения от исподнего, корсета до шейного платка и шатлена (изысканной цепочки с зажимом).

Творческая гостиная ТвГУ

ул. Симеоновская, д.46.

14 марта в 18.00.