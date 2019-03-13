На время весеннего нереста вводится запрет на рыбалку в Тверской области

На территории Тверской области согласно «Правилам рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» устанавливается запрет на лов рыбы.

Ловить рыбу можно вне зон нереста, только обычной поплавочной удочкой с берега, на которой установлено не более двух крючков.

Сроки запрета следующие:

На Рыбинском водохранилище в пределах Верхневолжья нельзя рыбачить с 15 апреля по 1 июня.

На Иваньковском, Угличском водохранилищах, а также на Волге и ее притоках - с 1 мая по 10 июня.

На Селигере, между деревнями Светлица и Ляпино, а также на плёсе Весцо и в заливе Огороды - с 1 мая по 10 сентября.

На озерах Песьво и Удомля запрет действует с 20 апреля по 30 мая.

На всех остальных водных объектах - с 5 мая по 15 июня.

Существует также временное ограничение на вылов определенных пород рыб.

С 12 марта по 20 апреля щуку нельзя ловить в водоемах-охладителях ТЭЦ, АЭС и ГРЭС.

С 22 марта по 30 апреля щуку нельзя удить на реках.

С 1 апреля по 10 мая запрещен вылов язя.

С 10 апреля по 10 мая - жереха.

С 1 апреля по 1 мая - судака.

За нарушения можно получить штраф с пятью нулями и лишиться орудий лова.

Справка «КП»

На территории Тверской области свыше 800 рек общей протяжённостью 17 000 км. Основные реки: Волга (685 км), Вазуза (162 км), Западная Двина (262 км), Тверца (188 км), Медведица (269 км), Молога (280 км) и Межа (259 км). На территории региона 1769 озёр. Самые значимые: Селигер, Великое, Верестово, Пирос и Шлино. Основные водохранилища: Верхневолжское, Иваньковское, Угличское и Рыбинское, Вазузское и Вышневолоцкое.