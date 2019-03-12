2019-03-12T19:32:01+03:00
Звезды

Спектакль «Басни» в тверском ТЮЗе удивит неожиданными финалами и яркими образами

Театр юного зрителя присоединился к празднованию 250-летия со дня рождения Крылова
Ирина ТАРАСОВА
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Главная фишка спектакля - художественное решение. Фото: ТЮЗГлавная фишка спектакля - художественное решение. Фото: ТЮЗ
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Тверской ТЮЗ не перестает радовать своими премьерами. Не успел отгреметь моноспектакль «Я ни о чём не жалею. Пиаф», как снова анонс. На этот раз на сцене Театра юного зрителя состоится показ спектакля «Басни», созданный по произведениям Ивана Андреевича Крылова. Постановка приурочена к 250-летию со дня рождения литератора, которое отмечается в 2019 году.

Напомним, незадолго до этого актер и режиссер театра «Человек» Владимир Скворцов запустил флешмоб #крыловчеловек, к которому присоединились тверские актеры, в том числе и ТЮЗа. Одним из первых, кто поддержал акцию, стал Андрей Иванов, который прочитал финальную часть басни «Бочка».

И вот теперь продолжение - на этот раз на сцене театра. И кажется, это будет довольно любопытно. Если кратко о жанре и наполнении, то, со слов московского режиссера Даниила Романова, все задумано так: восемь басен, восемь молодых артистов Тверского ТЮЗа. А всё вместе - сценическая фантазия для пяти масок, двух шаров и стаи диодов. "Басни. Здесь звери как люди и люди как звери. Оригинальный калейдоскоп историй из всем известных басен Ивана Андреевича Крылова. Нетривиальное решение, различные театральные формы. Перед вами предстанут театр клоунады, театр художника, театр-варьете и ещё много-много всего", - раскрывают несколько секретов в ТЮЗе.

Однозначно одно: Крылова для себя мы откроем совершенно с новой стороны. Подтверждает это и заместитель директора ТЮЗа Анна Брусова.

- С Даней Романовым, который до этого ставил у нас спектакль "Загадочное убийство собаки" про особенных детей, мы разговаривали всю осень. Сегодня он уже известный в театральных кругах режиссер. Переговоры завершились положительно, он привез с собой команду - композитора Сашу Ночина (Александр Краснощёков) и художника Александру Карпейкину. С одной стороны мы хотели детскую постановку, но в итоге она получилась для семейного зрителя.

Главная фишка спектакля - художественное решение. Раскрою карты: зрителям будет открыто закулисное пространство и они будут посвящены в тайны, которые не видят. Само действо тоже необычное: одна басня перетекает в другую, и еще один секрет - не у всех будут трагичные финалы, как в оригинале. Например, у нас стрекоза и муравей обязательно подружатся. Большего пока не скажу.

Чтобы подогреть любопытство, добавлю, что в спектакле будут задействованы в большинстве своем молодые, но уже перспективные артисты ТЮЗа. Удивят зрителей и смелые, очень очеловеченные образы животных. Например (но это пока большая тайна!), ворона будет выглядеть, как пышная негритянка.

И еще один очень важный момент - режиссер во время репетиций прислушивался к мнению артистов, а потому постановка вобрала в себя в том числе много актерских решений и заготовок. Как итог, благодаря командной работе, спектакль получился очень живым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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