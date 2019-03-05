Масленица в Твери: Кулачные бои, гадания с цыганами и угощения

Тверь уже готовится к масленичным выходным. 10 марта масштабное празднование пройдет по всех районах города и не только.

Начнется праздник с того, что в 11:20 от ДК «Химволокно» по маршруту улица Вагжанова - улица Советская проедет масленичный кортеж, который возглавит стилизованная печь со скоморохами. Печка доедет до горсада, где и пройдут главные городские гулянья.

Где бы вам ни пришлось отмечать праздник в этот день, главное - помните о трех законах Масленицы: с гор кататься, в снегу валяться, блинами объедаться. И тогда весь следующий год будет богатым, здоровым и сытым.

- Горсад. С 12:00.

Для жителей города запланирована театрализованная концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов города, игры и конкурсы. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и интерактивах.

Возле центрального входа в горсад будет работать площадка исторических клубов «Молодецкие потехи», на ней развернутся костюмированные показательные выступления, скоморошьи потехи, кулачные и шапочные бои. Будет организована и праздничная торговля: здесь можно будет приобрести традиционные масленичные угощения.

Завершится общегородской праздник в 16:00 сожжением чучела Масленицы.

- ДК «Пролетарка». С 12:00.

Это будет яркий праздник с блинами и сушками-предсказаниями, хороводами и плясками, скоморохами и цыганами, ледяной горкой и детскими забавами.

Также в программе - фотозоны «Матрешки» и «Русская печка», хозяйка которой поведает о всех ее секретах. А кроме того, сеансы гадания с цыганами и объятия настоящего белого медведя.

Украсит праздник концерт из лучших фольклорных номеров студий и коллективов дворца. А завершится Масленица народными гуляньями и символическим сожжением Чучела.

В конце праздника, в 14:00, маленьких гостей порадуют детским мультфильмом «Сказка о царе Салтане».

- Пролетарский район, проспект Ленина. С 11:00

- Московский район.

Поселок Химинститута, ДК «Синтетик». С 11:30.

На бульваре Цанова (рядом с детской площадкой), на улице Можайского (ДЦ «Мир»), ДК пос. Элеватор. С 12:00.

- Заволжский район.

ДК «Затверецкий», ДК пос. Литвинки. С 12:00.

Без блинов Масленица - не МасленицаФото: Олег ЗОЛОТО

ТАКЖЕ ЗА ГОРОДОМ

- Традиционно встречать весну будут в усадьбе Домотканово в деревне Красная Новь Калининского района. 10 марта с 12:00 там состоится праздник «Широкая Масленица». В программе - народные игры и забавы, конкурсы, традиционные угощения, катание на лошадях. Сожжение чучела в 16:00.

- Большой праздник пройдет и в Торжке. С 4 по 10 марта в музее-тереме «Торжокских золотошвей» «Птицы счастья» пройдут развлекательные мероприятия с русскими народными играми. Гости смогут посетить музей, а также историческую экскурсию по Торжку, мастер-классы по росписи деревянной свистульки.

А 10 марта начнется VI масленичный фестиваль «Блин с припёком». В этом году он будет приурочен к 220-летию со дня рождения великого поэта Пушкина.

- Провожать зиму будут и в Кашинском городском округе, и в деревне Матино, и в селе Замытье Рамешковского района.