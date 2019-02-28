Афиша с 1 по 5 марта: "Мисс Тверь", Энергичные люди и Пиаф

С первым днем весны, друзья! Символично, что прекрасная пора входит в город праздником молодости и красоты, ведь 1 марта мы будем выбирать "Мисс Тверь 2019". А дальше...Дальше с каждым удивительно красивым и наполненным жизнью событием мы будем приближаться к 8 марта, дню, который так ждут все женщины.

Такими будут и ближайшие культурные события в Твери - светлыми, энергичными и удивительно воздушными... Ведь весна диктует свои законы.

ПРАЗДНИКИ

«Мисс Тверь-2019»

Новое шоу «Мисс Тверь-2019» станет не просто юбилейным, а юбилейным вдвойне. Во-первых, в этом году исполняется 30 лет, как конкурс проходит в Твери, а во-вторых, 5 лет, как он проходит под руководством директора Евгении Акмаевой.

В программе «Афиша» радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) Евгения Акмаева и «Мисс Тверь» прошлого года Татьяна Пачиско рассказали о некоторых самых ярких моментах предстоящего шоу.

- Это будет яркий праздник с выходами красавиц. 16 девушек и самая настоящая борьба за корону. Отдельно надо сказать и о ведущих. В том году вести конкурс согласилась «Мисс Москва» и «Мисс Земля» Виктория Щукина. Пару ей составит актер Театра драмы Тарас Кузьмин.

Также девушки рассказали, что цветовой гаммой праздника станет золото на черном. В платьях такого же колора будут и они сами.

- Я буду в черном бархатном платье, ведь черный - это цвет элегантности, - призналась Евгения Акмаева.

- А я буду в золотом, ведь это цвет роскоши, - добавила Татьяна Пачиско.

ДК «Химволокно»

1 марта в 19.00.

ТЕАТР

«Энергичные люди»

Начало весны подарит поклонникам театра премьеру. Театр драмы представит зрителям комедию В.М. Шукшина «Энергичные люди» в постановке Александра Сафронова.

Спектакль, посвященный 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина, расскажет о чете Кузькиных и их друзьях, с которыми произошла непредвиденная история…

В постановке заняты народные артисты России Константин Юченков и Владимир Чернышов, заслуженные артисты России Андрей Журавлев и Вячеслав Грибков, ведущие актеры Ирина Погодина, Яна Голубева, Никита Березкин, Геннадий Бабинов, Александр Сафронов.

- В 70-х годах прошлого века «Энергичные люди» вошли в репертуар многих советских театров. Самая известная постановка Г.А. Товстоногова прожила на сцене БДТ целых пятнадцать лет. Время идет, жизнь меняется, но «Энергичные люди», за полвека ничуть не устаревшие, не покидают театральные подмостки, - рассказывает руководитель литературно-драматической части Вероника Юдина.

Театр драмы

8, 9 и 10 марта.

Премьера состоится уже на днях. Фото: ТАТД

«Я ни о чём не жалею. Пиаф»

Впервые в своей новейшей истории ТЮЗ представляет уникальный моноспектакль «Я ни о чём не жалею. Пиаф». Последний раз моноспектакль на сцене театра был поставлен в конце 80-х годов прошлого века! И вот теперь этот формат возвращается в постановке заслуженного артиста РФ Александра Романова для актрисы Татьяны Романовой. Спектакль о сложной и неоднозначной судьбе великой французской певицы, о взлётах и падениях, о внутренних сомнениях и переживаниях - и всё это в сопровождении живой музыки и прекрасного вокала. Спектакль, который затронет глубокие чувства в сердце каждого зрителя. Спектакль-откровение, спектакль-порыв, спектакль-исповедь.

ТЮЗ

8 и 9 марта в 14.00 и 17.00.

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

4 марта в 18.30 - Концерт классической гитары.

Лауреат международных конкурсов Ровшан Мамедкулиев (гитара).

В программе: произведения И.С. Баха, Ф. Мендельсона, М. Кастельнуово-Тедеско, Э. Вила-Лобоса.

6 марта в 18.30 - Концертная программа «Фейерверк по-итальянски».

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», дирижёр и солист – лауреат XI Международного конкурса им. П.И. Чайковского Денис Шаповалов (виолончель).

В программе:

А. Вивальди. Концерт для виолончели, струнных и баса континуо соль-мажор RV 413.

Д. Шаповалов. «Concerto di Bravura», концерт для виолончели с оркестром.

М. Кастельнуово-Тедеско. «Вариации на тему Фигаро» для виолончели с оркестром (транскрипция Д. Шаповалова).

Дж. Россини. Соната для струнных № 1 соль-мажор.

А. Вивальди. Концерт для виолончели, струнных и клавесина до минор RV 401.

С 21 марта по 2 апреля в Тверской филармонии пройдет XXVII Международный фестиваль музыки И.С. Баха: «БАРОККО, РОМАНТИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ».

ГАСТРОЛИ

Цирк на льду: «Тайна волшебного сундука»

Новый спектакль от Русского цирка на льду «Триумф» под руководством Кирилла Кириллова «Тайна волшебного сундука» - это яркое, волшебное действо!

Спектакль, созданный профессионалами, включает в себя все жанры цирка на льду и мастерство фигурного катания. Сюжетная линия, впечатляющие костюмы, фейерверк красочных номеров - всё это непременно создаст вам замечательное настроение!

И мы с вами и клоуном Шуриком обязательно разгадаем все тайны волшебного сундука!

Дворец спорта «Юбилейный»

2 марта в 16.00.

Дети до 4 лет бесплатно.

Длительность полной программы 90-95 минут. Программа состоит из двух отделений по 45 минут Каждое.

МУЗЕИ

Вечер бардов: «На фоне Пушкина снимается семейство…»

В рамках выставки «Фототехника XX в.» в Детском музейном центре ТГОМ состоится концерт бардовской песни «На фоне Пушкина снимается семейство…».

В концерте принимают участие исполнители из Тверского городского клуба авторской песни. Руководитель клуба Светлана Анатольевна Тюрина.

- Приглашаем вас принять участие в концерте не только в качестве слушателей. Подпевать, притоптывать и выступать не возбраняется никому. Ждём вас с гитарами, любимыми песнями и хорошим настроением, - приглашают в ДМЦ.

Детский музейный центр

ул. Советская, 3а.

3 марта в 15.00.