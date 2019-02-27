2019-02-27T16:54:18+03:00
Общество

35 человек заболели фенилкетонурией в Тверской области

Областной Минздрав обнародовал статистику редких болезней
Виктория ТУШКОВА
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29 февраля - Международный день редких заболеваний.29 февраля - Международный день редких заболеваний.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Международный день редких заболеваний отмечается в самую редкую дату - 29 февраля. Но чтобы иметь возможность привлекать внимание общественности к таким болезням чаще, чем раз в четыре года, в невисокосные годы его переносят на 28 февраля.

Редкие заболевания называют орфанными (от английского orphan disease - редкие болезни). В эту категорию по существующей в России классификации попадают недуги, случающиеся не более чем у 10 человек на 100 тысяч населения.

В Тверской области самыми распространёнными редкими заболеваниями являются классическая фенилкетонурия и идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.

Фенилкетонурия на сегодняшний момент диагностирована у 35 человек в регионе. У больных фенилкетонурией из-за дефицита фермента, осуществляющего преобразование фенилаланина (одна из аминокислот), в организме происходит накопление фенилаланина и его токсических производных, повреждающих клетки головного мозга. Это может приводить к тяжёлым умственным расстройствам. Фенилкетонурия - одно из немногих наследственных заболеваний, поддающихся успешному лечению при своевременной диагностике.

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, или просто тромбоцитопения, характеризуется малым количеством тромбоцитов крови и обычно приводит к геморрагическому синдрому, то есть повышенной кровоточивости, кровоизлияниям. Заболеванию может быть подвержен человек любого возраста, но преимущественно женщины. На 1 января 2019 года тромбоцитопения диагностирована у 31 человека, 9 из которых - дети.

Интересно, что год от года количество выявления редких заболеваний растёт. Это объясняется совершенствованием методов диагностики. Они же дают больше возможностей для эффективной терапии редких болезней. По словам начальника отдела охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Тверской области Ольги Носелидзе, особенно успешно себя проявляет программа неонатального скрининга.

- У новорожденных в возрасте 4-5 дней берётся анализ крови на определение 5 заболеваний - фенилкетонурии, галактозамии, врожденного гипотериоза, муковисцидоза и адреногенитального синдрома, - рассказала Ольга Борисовна. - Биологический материал направляется в лабораторию неонатального скрининга медико-генетической консультации, расположенной на базе областного перинатального центра имени Екатерины Бакуниной. При раннем выявлении этих болезней можно скорректировать терапию так, что последствия, ведущие к инвалидности, будут минимальными.

Лечение орфанных заболеваний достаточно дорогостоящее и финансируется за счет средств как областного, так и федерального бюджетов. За прошлый год в Тверской области на это было потрачено более 110 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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