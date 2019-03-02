Курс на звезду: Пять плюсов отеля «Ситара» в Твери

Если вы думаете, что путь до звезды - неблизкий, то в данном случае все совсем наоборот. «Ситара» в переводе с хинди означает «звезда», и добраться до нее очень просто - налево от железнодорожного вокзала Твери и далее пять минут пешком.

1. СДЕЛАНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ И С ДУШОЙ

«Ситара» - это небольшая уютная гостиница. Важный акцент: гостиница семейная. Руководитель отеля - 25-летний Ромил Гоел. Молодой современный парень с отличным вкусом и широким кругозором. Его мама - признанная в России и за ее пределами педагог индийских танцев, папа - частный предприниматель. А в сердце самого Ромила живет любовь и к Индии, и к России. И это он учитывал, чтобы соединить все самое лучшее в обустройстве отеля. Хранить этот отель и теплую семейную историю. Известный факт: в Индии с большим уважением относятся к пожилым родственникам. Давая название отелю, Ромил и его отец вспомнили о своей бабушке, которую звали Тарой. Поэтому в «Ситаре» соединились и любовь к загадочной и удивительной Индии, и уважение к семье, а значит, и к гостям, которые в этой стране считаются даром богов. И это ценят многочисленные посетители отеля. В их числе - спортсмены, военнослужащие, творческие коллективы и паломники не только из области, но и из других уголков страны. Воспоминания об их посещении хранит книга отзывов, где можно увидеть самые разные теплые комментарии. «Выражаю свою благодарность от нашей команды поселка Селижарово! За теплый прием, за понимание. Желаем вам здоровья и процветания вашего бизнеса, счастья и любви. Владимир, Селижарово».

«Потрясающий хостел! Видно, что сделано все для людей и с душой! Все очень круто! Спасибо за приятное времяпрепровождение! Галина, Волгоград».

Четырехместный номер в отеле

2. НОМЕРНОЙ ФОНД НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЕК

Сегодня отель представляет собой два корпуса, в общей сложности 43 номера. В одном корпусе - 12 полноценных комфортных номеров с удобствами: большой кроватью, телевизором, холодильником, микроволновкой и чайником. Стоимость проживания в мини-отеле - от 1490 рублей в сутки. Самый дорогой номер, на четырех человек, стоит в сутки 2700 рублей.

В другом корпусе (хостеле) представлены номера эконом-класса. В каждой из комнат есть телевизор и холодильник. А удобства расположены на этаже. Здесь же, на этаже, находится кухня, где можно приготовить еду. Средняя стоимость койко-места в хостеле - 500 рублей в сутки. В ближайших планах руководства - расширить отель до 70 номеров.

Если по факту пребывания в отеле вам необходимы бланки отчетности, то здесь их предоставляют. Также возможна и почасовая аренда номеров.

Хостел с номерами эконом-класса

3. ЧИСТОТА И КОМФОРТ

Один из главных показателей отеля - люди, здесь работающие. Достойный персонал, хорошо знающий свое дело, - половина комфорта.

В отеле «Ситара» уютно и чисто. А заботливые сотрудники ответят на все ваши вопросы. Стойка регистрации работает круглосуточно. Есть бесплатный wi-fi.

Один из несомненных плюсов отеля - здесь возможно проживание с животными. Но об этом обязательно нужно информировать заранее.

4. БОЛЬШАЯ ТЕРРИТОРИЯ И ПАРКОВКА

Отель довольно молодой, как и его управляющий. Открылся он в 2015 году. Второй корпус появился чуть позже - в 2017-м. Расположен отель в тихой части города. Рядом большой супермаркет. Территория отеля довольно большая. В отдаленной части располагается зона отдыха, где можно покачаться на качелях, а при хорошей погоде и пожарить шашлыки на мангале. Бонус - при отеле находится охраняемая парковочная зона и автомойка, где можно помыть автомобиль со скидкой. Что, конечно, удобно.

Территория позволяет расширяться и дальше. В планах этого года - рядом с отелем открыть индийское кафе, а чуть позже и ресторан. Помимо русской кухни здесь будет представлена кухня индийская. Что можно будет попробовать? Среди прочих блюд - волшебные сладости, например, золотисто-коричневые шарики, пропитанные сахарным сиропом - гулаб джамун. В Индии этот десерт очень символичен, так как говорит об особом отношении: дружбе и любви к гостям.

Отель планируют расширять

5. ЭКЗОТИЧЕСКИЙ КОЛОРИТ

Если вы хотите совместить проживание в отеле с путешествием в загадочную Индию, то отель «Ситара» - для вас.

На ресепшне - часы, которые кроме времени московского показывают и время в Дели. Зелень цветов, экзотические сувениры и теплые фотографии из самых известных уголков этой страны. И не важно, что на улице ветер или снег - в «Ситаре» ты как будто оказываешься за тысячи километров в стране, где всегда солнечно.

Неудивительно, что, прощаясь с отелем, постояльцы оставляют такие добрые комментарии.

«Побывав у вас, как будто посетила Индию. Видно, что в отель вы вкладываете не только свои силы, но и душу. За что вам большое спасибо».

Адрес: ул. 1-я Трусова, 33.

Бронирование по телефону 8-904-350-96-46.

Или на сайте: sitara-hotel.ru

Экзотический колорит

Ресепшен работает круглосточно

В номерах отеля есть все необходимое

В хостеле есть кухня, где можно готовить