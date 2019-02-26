Два атлета из Твери примут участие в зимней Универсиаде в Красноярске

С 1 по 12 марта в Красноярске будет проходить зимняя Универсиада. В далекий сибирский город съедутся более трех тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют между собой 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.

На мировых состязаниях Тверь будет представлена двумя спортсменами. Главной звездой нашей команды, несомненно, является шорт-трекист Даниил Ейбог, который входит в состав сборной России с 2013 года.

Наш земляк начал заниматься конькобежным спортом в восьмилетнем возрасте в Оленегорске. До 2014 года Ейбог оттачивал свое мастерство на отделении шорт-трека в тверской СДЮСШОР по фигурному катанию, а после был принят на должность спортсмена-инструктора школы высшего спортивного мастерства. В 2015 году Даниилу Ейбогу присвоено звание мастера спорта России международного класса. С января 2019 года Даниил проходит спортивную подготовку в школе олимпийского резерва по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Михайлова.

Среди разнообразия наград у Даниила золото третьих зимних Всемирных военных игр в Сочи-2017, звание чемпиона России на дистанции 500 метров, победа на Кубке России по сумме многоборья, а также на дистанциях 1500 и 500 метров.

Анна входит в дюжину лучших бомбардиров женской хоккейной лиги

Добрые традиции тверского хоккея на зимней Универсиаде продолжит 22-летняя тверичанка Анна Тимофеева. Нападающая начала свой спортивный путь в Твери, а с 2010 по 2017 год сражалась в составе нижегородского СКИФА в чемпионате России. В течение семи лет ей дважды удалось завоевать золото первенства страны, после чего она перешла в красноярскую «Бирюсу». На сегодняшний день в 36 играх Анна забила 17 шайб и отдала 15 голевых передач, причем коэффициент её полезности равен плюс 15. Кстати, в гонке бомбардиров она занимает 11-е место.