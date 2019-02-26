2019-02-26T16:45:00+03:00
Спорт

Два атлета из Твери примут участие в зимней Универсиаде в Красноярске

Наши земляки поборются за медали престижного первенства
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Символом Олимпиады стала лайкаСимволом Олимпиады стала лайкаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

С 1 по 12 марта в Красноярске будет проходить зимняя Универсиада. В далекий сибирский город съедутся более трех тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют между собой 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.

На мировых состязаниях Тверь будет представлена двумя спортсменами. Главной звездой нашей команды, несомненно, является шорт-трекист Даниил Ейбог, который входит в состав сборной России с 2013 года.

Наш земляк начал заниматься конькобежным спортом в восьмилетнем возрасте в Оленегорске. До 2014 года Ейбог оттачивал свое мастерство на отделении шорт-трека в тверской СДЮСШОР по фигурному катанию, а после был принят на должность спортсмена-инструктора школы высшего спортивного мастерства. В 2015 году Даниилу Ейбогу присвоено звание мастера спорта России международного класса. С января 2019 года Даниил проходит спортивную подготовку в школе олимпийского резерва по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Михайлова.

Среди разнообразия наград у Даниила золото третьих зимних Всемирных военных игр в Сочи-2017, звание чемпиона России на дистанции 500 метров, победа на Кубке России по сумме многоборья, а также на дистанциях 1500 и 500 метров.

Анна входит в дюжину лучших бомбардиров женской хоккейной лиги

Анна входит в дюжину лучших бомбардиров женской хоккейной лиги

Добрые традиции тверского хоккея на зимней Универсиаде продолжит 22-летняя тверичанка Анна Тимофеева. Нападающая начала свой спортивный путь в Твери, а с 2010 по 2017 год сражалась в составе нижегородского СКИФА в чемпионате России. В течение семи лет ей дважды удалось завоевать золото первенства страны, после чего она перешла в красноярскую «Бирюсу». На сегодняшний день в 36 играх Анна забила 17 шайб и отдала 15 голевых передач, причем коэффициент её полезности равен плюс 15. Кстати, в гонке бомбардиров она занимает 11-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Памятник поручику Ржевскому появится в Тверской области
В Твери начался турнир по мини-футболу, посвященный памяти Ильи Касьянова
Тверской ТЮЗ представляет уникальный моноспектакль «Я ни о чём не жалею. Пиаф»
Водитель иномарки погиб, въехав в КАМАЗ под Тверью
Гитарист Ровшан Мамедкулиев, выступавший в Карнеги–холл, приедет в Тверь с концертом
Безработного подозревают в совершении краже в Тверской области
Любитель пьяный езды из Твери получил условный срок и лишился водительских прав
Жилой дом планируют построить на месте рынка в микрорайоне Южный в Твери
Аварийно-ямочный ремонт в Твери ведется в круглосуточном режиме
Уголовно дело возбуждено в отношении администрации района Тверской области
Поезд военно-патриотической акции "Сирийский перелом" приедет в Тверскую область
Молодая девушка пострадала в ДТП в Тверской области
Безработный парень похитил у жительницы Тверской области золотые украшения на 50 тысяч рублей
Более 22 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли у жителя Тверской области
На Октябрьском проспекте в Твери ограничено движение на одном из перекрестков
Четыре человека пострадали при лобовом столкновении двух легковушек в Тверской области
В Тверской области автомобилистка сбила на "зебре" несовершеннолетнего ребенка
Автомобиль врезался в дерево в Тверской области: водитель погиб, пассажир в больнице
Двух полуторамесячных медвежат привезли на Торопецкую биостанцию в Тверскую область
Домашняя собака в Тверской области заболела бешенством
Инспекторам ГИБДД пришлось стрелять по колесам машины, чтобы остановить пьяного нарушителя под Тверью
Медицинский центр известной телеведущей в Твери оказался должником
Концерт бардовской песни «На фоне Пушкина снимается семейство…» пройдет в Твери