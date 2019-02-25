Ради спасения реки жители посёлка в Тверской области готовы взяться за оружие

В поселок Первое мая Конаковского района, что в 45 км от Твери, мчим на машине местного жителя Владимира Сидорова. Серьезный, внушительный, в камуфляже... Из кармана теплой куртки моего собеседника торчит термос с кофе. Неспроста. Владимир приехал прямо с баррикад, если можно так сказать. Он, а с ним и все жители поселка, вместе со стариками и детьми, вот уже четвертый месяц отстаивают берег реки Созь, который под видом благоустройства хотят разрушить приезжие бизнесмены. Коммерсанты планируют выдернуть из земли металлические шпунты, которые защищают берега от обвала. А еще от опасных химических элементов, что хранит в себе эта территория, где раньше располагался Стеклозавод.

- Я здесь родился, здесь живу, уезжать никуда не собираюсь, - глядя на дорогу спокойно объясняет мне Владимир. - Если не удастся отстоять реку, как я после этого своим детям в глаза будут смотреть? Что я им скажу? Приехали чужаки и все разрушили?

ГРУДЬЮ И ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Уже подъезжая к месту, где некогда были ворота на территорию завода (их, как и всё металлосодержащее, бизнесмены сняли и продали на металлолом) вижу, как селяне ругаются с заезжими гостями, которые на территорию предприятия уже загнали кран и технику. Номера всё больше московские и подмосковные. Увидев фотокамеру, рабочие отворачиваются, и только когда я ее опускаю, честно признаются.

- А что мы? Мы подрядчики. Нам сказали, мы приехали. Понятия не имели, что здесь все так непросто.

Однако местным кажется, что они лукавят...

Жители поселка, вместе со стариками и детьми, вот уже четвертый месяц отстаивают берег реки СозьФото: Ирина ТАРАСОВА

Для них день 23 февраля по сути стал днем защиты своего маленького Отечества. До этого непрошеных гостей удавалось прогнать два раза. Люди выходили и буквально грудью и плечом к плечу не пускали ни низванных гостей, ни технику к берегу.

На этот раз приезжие повели себя хитрее: появились под самый праздник, надеясь на то, что деревенские в свой законный выходной отступятся. Не тут то было — с пятницы по понедельник местные дежурили на территории по очереди. Обогревались подручными средствами — горячим кофе и костром, который разжигали тут же.

- Какое у нас у всех ощущение? Что враг пришел к нам, разве что мы не прячемся.. Смотрите сами, они по сути на чужой территории, а обосновались здесь как на своей. И делают то, что считают нужным. Доходило и до агрессии. Что будет дальше, не знаем...

БОЛЬШИЕ ЛЮДИ, СЕРЬЕЗНЫЕ ДЕНЬГИ

Кто стоит за инициативой разрушения берега реки Созь, в поселке предполагают по-своему. Сначала с территории бывшего Стеклозавода, который насчитывает 150-летнюю историю, в 90-ых годах вывезли всё, что можно, кавказские бизнесмены. Новому хозяину, родом из Кабардино-Балкарии, купившему предприятие в годы перестройки, перезапустить завод не удалось, а потому он стал расчищать территорию под продажу.

Когда на земле предприятия осталась только заводская труба и руины стен, некие южные бизнесмены обратили внимание на металлические шпунты Ларсена, огромные балки, вкопанные вдоль всего берега Сози (а это 200 метров - Ред), с целью его укрепления. По крайней мере, в этом уверены жители посёлка, рассказывая, что те наведывались к ним несколько раз.

Надо отдать должное, шпутнты, установленные еще в 1970-е годы, прекрасно сохранились до сих пор и именно они сдерживают берег от обвала, а значит и попадания "вредной химии" в воду. Но умеющие считать деньги люди поняли, что их продажа принесет прибыль. Кстати, подсчитали её и местные жители. За весь этот металл сегодня можно заполучить порядка 30-60 млн рублей. Что говорить, серьезные деньги, за которыми по-видимому стоят серьезные люди...

Шпунты Ларсена защищают берег от обвала в русло рекиФото: Ирина ТАРАСОВА

- Самое непонятное во всей этой истории, что мы очень долго не видели ни одного документа. Мы просили, потом требовали, но нам их просто не предоставляли. После чего мы стали писать различные запросы в различные инстанции. Выяснили одно, что всё якобы законно, что бизнесмен заказал работы по берегоукреплению, согласно которому штифты поменяют на профлист, и получил на это разрешение. Более того, свой проект он согласовали с водниками. Но нам не нужно это благоустройство. Мы просим не портить берег и нашу реку. Но нас не слышат. - беседуем с главой Первомайского сельского поселения Валентиной Катихиной, - Если они действительно хотят помочь нам и совершить доброе дело, пожалуйста, чуть дальше у нас есть участок, где осыпается берег, пусть его укрепят. Мы будем признательны, а разрушать, то что в прекрасной сохранности, мы не видим надобности. Но что-то нам подсказывает, что их это не устроит.

Словно в подтверждение этих слов мы видим, как из-за поворота вылетает новенький белый минивен. В автомобиле два молодых кавказца. Поначалу заметно, что водитель планирует свернуть на территорию завода, но, увидев толпу местных жителей, тут же прибавляет ходу и проносится мимо нас по дороге.

- Если вдруг к вам не прислушаются, и работы все-таки начнутся. Что будете делать? - спрашиваю я перед отъездом селян.

Секундное молчание, после чего мне отвечают совершенно спокойно:

- Нам хотелось бы, чтобы все было в правовом поле. Но если нас не услышат, возьмемся за оружие. У нас тут все охотники. В людей палить не будем, но в воздух и машины, не исключено.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Обращение в прокуратуру

Вечером 25 февраля в Волжскую природоохранную прокуратуру от имени главы Первомайского сельского поселения Валентины Катихиной была направлена жалоба. В которой администрация сельского поселения просит "провести прокурорскую проверку по факту незаконного производства берегоукрепления в поселке Первое Мая Конаковского района Тверской области и принять меры прокурорского реагирования для пресечения нарушений законодательства, в том числе в виде обращения с иском в суд".

"Комсомольская правда" будет следить за развитием событий.

Если их вынуть, то профлист не справится с сильным течением реки и поселок будет затапливатьФото: Ирина ТАРАСОВА

Мужчины дежурят у завода по очереди и даже ночьюФото: Ирина ТАРАСОВА

На территорию бывшего завода уже доставили техникуФото: Ирина ТАРАСОВА

В том числе и кран, который уже выгрузили на площадкеФото: Ирина ТАРАСОВА

Сюда же привезли вагончик, где уже живут рабочие и только ждут, когда им дадут стартФото: Ирина ТАРАСОВА

Территория завода под контролем местных жителейФото: Ирина ТАРАСОВА