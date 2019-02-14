Чтоб Тверь наполнилась весельем, весна проснётся в воскресенье

Третья неделя февраля выдалась в Тверской области совсем не зимней. На улице заметно потеплело, а птицы, будто предчувствуя весну, начали на перебой соревноваться в певческом мастерстве. Для полноты картины не хватало, пожалуй, только солнца, но и оно, как выяснилось, не за горами.

- В настоящее время характер погоды в нашем регионе определяет периферия антициклона, центр которого находится над Альпами. В пятницу будет переменная облачность, а воздух наверняка прогреется до +3 градусов, - рассказывает доктор географических наук, профессор Тверского госуниверситета Наталья Сердитова.

В ночь на субботу температура опустится до -2 градусов, а днём может подняться уже до +2. При этом в первый выходной на небе практически не будет облаков, а солнце будет светить на протяжении всего дня. Аналогичная погода прогнозируется и на воскресенье.

Подпортить весеннее настроение жителям Твери попытается разве что ветер, который в последний выходной будет дуть со скоростью 8 м/с (28,8 км/час).

В ночь на понедельник может похолодать до -10 градусов, а днём потеплеть до 0. Наверняка такая погода сохранится и во вторник. Атмосферное давление к воскресенью упадёт до 740 мм ртутного столба, а в понедельник нормализуется до отметки 754 мм.

Сильных осадков в ближайшие дни жителям областной столицы ожидать не стоит. Ощутимых хлопот снег никому не доставит.