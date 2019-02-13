Девятиклассники Твери впервые прошли итоговое собеседование по русскому языку

В Тверской области новый экзамен, как по-старинке называют итоговое собеседование школьники и учителя, 13 февраля сдали более 12 тысяч девятиклассников.

«КП»-Тверь» побывала в тверской гимназии № 10, чтобы узнать, как проходит собеседование и насколько сложным испытанием станет оно для школьников и их родителей, которые, бывает, переживают о результатах экзаменов сильнее, чем их чада.

В итоговом собеседовании по русскому языку, введённом в обязательный план проверки уровня знаний учеников девятых классов с этого года, оцениваются навыки устной речи. Каждый ученик должен выполнить четыре задания: прочитать вслух небольшой отрывок текста, пересказать его, произнести монолог на выбранную тему (из трёх предложенных) и поучаствовать в диалоге с преподавателем. За выполнение каждого из заданий ученику присваиваются баллы, а итоговой оценкой является «зачёт - незачёт». На подготовку к ответу девятикласснику отводят в среднем 15 минут.

Оценивать речевые навыки девятиклассников будут исключительно педагоги-словесники. А вот беседовать с ними могут и другие учителя, главное, чтобы беседа имела дружественный настрой и школьник чувствовал себя комфортно.

- Максимальная оценка за всю работу - 19 баллов. Чтобы получить зачёт, достаточно набрать 10 баллов. Для детей, имеющих речевые особенности, например, заикание, минимальное количество баллов снижено до пяти, поэтому они будут оценены на равных с остальными, - объяснила заместитель директора гимназии № 10 по учебно-воспитательной работе Ольга Коротких. - Этот экзамен особенный - оцениваются не знания, а умения: читать, говорить, пересказывать, слышать вопрос и отвечать на него. Поскольку все мы разные, к каждому ребёнку будет индивидуальный подход.

Первым гимназистом, справившимся с собеседованием, стал улыбчивый юноша Александр Гавриленко. Несмотря на увлечение техническими науками, собеседование сложным Саше не показалось.

Несмотря на то, что Саша "технарь", итоговое собеседование по русскому сложностей у него не вызвалоФото: Виктория ТУШКОВА

- Тема монологического высказывания была «Лучший друг». Далась она мне легко, я не зря выбрал её: знал, что сказать, - поделился своими эмоциями Александр. - Правда, немного запнулся во время чтения - переволновался. Но это только от осознания важности экзамена, ведь это допуск к ГИА.

Успешная сдача итогового собеседования по русскому языку действительно важна. Ведь она, наподобие допуска к ЕГЭ у одиннадцатиклассников по факту написания итогового сочинения, является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации - ГИА.

Результаты нового экзамена станут известны девятиклассникам Твери и области не позднее 19 февраля. Но сильно переживать не стоит: как отмечают сами педагоги, в спокойной школьной обстановке не сдать такой экзамен практически невозможно.