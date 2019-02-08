Ребята, не бойтесь идти в науку! - Двое заслуженных учёных из Твери рассказали, как достичь академических высот

Один из них попал в медицину волею случая, другой стремился туда с юности. Первый возглавлял городскую Думу, второй руководил вузом. Один на родине поднимал целину, второй спасал пострадавших от землетрясения в Перу. Один практик, другой теоретик - очень разные люди, которые, проработав вместе большую часть жизни, стали похожими на родных братьев.

Беседа с учёными, остающимися верными науке до сих пор, когда, казалось бы, пора удалиться на заслуженный отдых, оказалась интересной, а местами неожиданной.

- Не надо называть нас академиками! - сходу обескураживает профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук и действительный член нескольких общественных академий Борис Николаевич Давыдов. - Мы членкоры! Между прочим, целых два членкора в одном вузе — такое не часто встретишь!

Борис Николаевич и его коллега Дмитрий Васильевич Баженов, тоже доктор медицинских наук, профессор, членкор Российской академии наук и действительный член Российской академии естественных наук, верны классическим стандартам и с гордостью несут почётное звание членкоров государственной академии - РАН.

Два заслуженных учёных, проработавших бок о бок почти всю жизнь, стали практически родными людьми. В разговоре иногда совершенно по-мальчишечьи переглядываются, по-доброму подтрунивают друг над другом.

КОМАНДОР РЕСПУБЛИКИ ПЕРУ

В медицину профессоров привели разные дороги. Дмитрий Баженов с юности понимал, куда направит его профессиональный путь, и с первой попытки поступил в медицинское училище. Однако становление его как медика было нескорым и полным удивительных событий.

После медучилища он отслужил в армии и только потом поступил в Калининский медицинский институт. А затем случилось невероятное: едва окончив вуз, молодой специалист отправился в Перу. Ему повезло войти в число 55 врачей Советского Союза, отправившихся на помощь пострадавшим от катастрофического перуанского землетрясения 1970 года.

- В наш медотряд взяли пять девушек, это, наверное, чтобы мы себя вели прилично и выражались поменьше, - смеётся Дмитрий Васильевич. - Нас немного обучили испанскому и отправили в Южную Америку.

Условия были не из лёгких. На лошадях врачи поднимались в горы. Некоторых мест удавалось достичь лишь на вертолётах. Что касается медицины, то в Перу на тот момент её не было совсем. Когда операция завершилась, Дмитрию Баженову месте с несколькими членами его отряда вручили государственную награду за участие в развитии Республики Перу и присвоили официальное звание командора.

- Позже я интересовался, а не положен ли мне, как командору, в Перу какой-нибудь земельный надельчик, - шутит профессор. - Оказалось – нет, не будет у меня фазенды. Зато воспоминания какие! Боевое крещение.

ИЗ ЭЛЕКТРИКОВ В ХИРУРГИ

Борис Давыдов попал на стоматологический факультет, можно сказать, случайно. Парень из Торжка, обладавший математическим складом ума и учившийся на пятёрки, мечтал поступить на физико-математический факультет.

- Приехал, всех абитуриентов других консультировал да советы раздавал, а сам провалился! - рассказывает несостоявшийся математик и будущий Ленинский стипендиат. - Вернулся. Надо было помогать семье - работал электриком. Сестра, уже учившаяся на «стомате», посоветовала поступить к ним. Я подумал ещё тогда: это же всю жизнь придётся в больничном запахе провести! Но выбора не было, пошёл.

Теперь Борис Николаевич считает произошедшее счастливым случаем, ибо, только начав познавать тонкости медицинской науки, юноша с техническим складом ума понял, что это его призвание. А полное осознание важности и необходимости стоматологии пришло с практикой, когда работал детским челюстно-лицевым хирургом в Ленинградской области.

РЕКТОР И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

Сегодня за плечами у двух учёных мужей огромное количество научных трудов и изысканий, степеней и наград. Из-под их крыла вышло множество талантливых медиков-практиков и учёных. Энергии хватало, причём не только на науку и преподавательскую работу.

Когда городом руководил Александр Белоусов, Дмитрий Баженов возглавлял городскую Думу, где навёл порядок и пресёк склоки. Стал проректором в медицинском. А Борис Давыдов, прошедший путь от студента и аспиранта до руководителя вуза, - ректором и более 20 лет успешно руководил одним из лучших «медов» страны.

Закалённые жизнью учёные, люди старой школы, рассказывают о своих удачах и победах без фанатизма. Но некоторые моменты биографии вспоминают охотно.

С ОПЕРАЦИИ – НА СЕНОКОС

Борис Давыдов, долгое время оперировавший детей, одними из самых ярких своих воспоминаний считает радость на лицах матерей ребят, которым помог.

- Идёшь после операции в обком – счастливый, уставший. А там и говорят: «У вас с Баженовым план по сенокосу не выполнен!» - вспоминает Борис Николаевич. - Вот ругают меня, ругают, а я сижу и думаю: «Неееет, свой план, настоящий, я уж точно выполнил».

- Я тогда секретарём парткома был и проректором, а он – ректором, - подключается к повествованию Дмитрий Баженов. – Так, представляете, у него прямо в кабинете, в углу, стояла коса!

Профессора смеются. Сегодня сложно представить, чтобы ректор и проректор медицинского вуза вынуждены были тратить себя на организацию сенокоса. Но тогда приходилось изыскивать силы и на это. О колхозах и прочих, мало связанных с медициной, но обязательных трудовых практиках научные мужи вспоминают с теплотой и считают, что для молодёжи это была лучшая школа жизни.

НАГРАДЫ

Одна из наград, которыми особо гордится Борис Николаевич Давыдов, кстати, связана именно с такой школой жизни. Это медаль «За освоение целины», в которой будущий учёный принимал непосредственное участие. Дмитрий Васильевич же с улыбкой вспоминает роскошный орден, вручённый перуанским правительством, который его супруга даже использовала в качестве украшения.

Но дороже всего обоим профессорам, конечно, нагрудные значки Российской академии медицинских наук, которые они с честью носят на лацканах пиджаков.

- Когда мы только стали членкорами РАМН, никаких льгот нам это не давало, кроме гордости, конечно. А сейчас мы получаем стипендию, - улыбается Борис Николаевич. - Очень это к пенсионному возрасту кстати. Но главная наша награда в том, что мы делаем доброе дело. И в том, что мы востребованы.

БУДУЩАЯ СМЕНА

- Молодёжь нашу ругать не за что. У нас прекрасно работает студенческое научное общество. - Дмитрий Васильевич не скрывает, что горд будущими учёными от медицины. – С первого курса мы начинаем студентам говорить: «Ребята, не теряйте себя, не бойтесь идти в науку!» И сегодня студенческая наука переживает возрождение.

Именно Тверской государственный медицинский университет профессора в первую очередь считают альма-матер, центром образования.

- Если мы выучим действительно хорошего врача, то он сам увлечётся наукой, - убеждён Дмитрий Васильевич. – Он сам науку сделает!

- Это теоретик говорит, - улыбается его коллега, – а практик так скажет: «Наш университет – особая ситуация». Соглашусь, это, конечно, в первую очередь теоретическая учёба. Но наша клиническая база насчитывает шесть тысяч коек! Теоретический фундамент отдельно студенты изучают два года. А дальше – всё вместе с практикой, с санитарками и медсёстрами. Иначе врача не выучишь.

НАУКА

На вопрос о том, что же сегодня больше всего нужно нашей науке, профессора в унисон вздыхают и отвечают твёрдо: – Науке сегодня побольше бы денег. Очень многое зависит от современной аппаратуры, оборудования. Наука финансируется в большой степени грантами. Понятно, что, например, НИИ проще получить грант, чем учебному учреждению. Но мы будем объединять все усилия в этом направлении.

Тем более что потратить грантовую поддержку найдётся на что. Медицина - специфическая наука: громкие открытия случаются в ней редко. А вот изобретений, улучшающих методики лечения и диагностики, в нашем университете много. Это так называемые отраслевые разработки, и знают о них только вовлечённые люди. Но менее ценными они от этого не становятся.

Планы на жизнь у профессоров Баженова и Давыдова не меняются: передавать опыт молодой научной смене, вкладывать многие мудрости в светлые головы студентов, выбивать родному вузу гранты. Привыкшие к постоянной работе, научным изысканиям, ответственности, нервному и умственному напряжению учёные удаляться на покой не намерены: другой жизни они не знают и не хотят.