Дождевые черви помогают выращивать арбузы в Тверской области

Несмотря на бесконечно меняющийся мир, существуют незыблемые основы. Испокон веков люди занимались обработкой земли, чтобы прокормить себя и своих близких. С течением времени и развитием технологий потребность в количестве пищи постепенно увеличивается, и эта тенденция только нарастает. Благодаря своим размерам Россия остается одной из самых перспективных площадок для развития сельского хозяйства, но основная часть нашей страны лежит между 40° и 70° северной широты, где заниматься земледелием весьма сложно. Однако благодаря смекалке даже в Тверской области можно выращивать арбузы весом по четыре килограмма без применения химикатов.

Про изобретения Виктория Девяткина «КП»-Тверь» писала уже не один раз. Мужчина по придуманной им технологии выращивал картофель, смастерил удочку с автоматической подсечкой и ходил по воде на специальных устройствах. На днях изобретатель предоставил нашей редакции свой новый проект «Скворечник для червей».

Дождевые черви как одна из основ земледелия

Один из самых знаковых ученых в мировой истории Чарльз Дарвин писал: «Вряд ли найдутся другие животные, которые играли бы столь большую роль в истории мира, как дождевые черви». Дело в том, что от этих невзрачных и даже неприятных созданий зависит плодородность земли. Благодаря червям почва насыщается кислородом, увлажняется и перемешивается, что способствует увеличению её плодородности. Иными словами, чтобы естественным образом увеличить объемы урожая, надо как можно больше насытить землю «живым удобрением».

Викторий Данилович описывает три варианта реализации своего изобретений, каждый из которых основывается на нагревании почвы и удержании температуры, что является определяющим фактором для «продуктивности» червей. Кратко опишем один из рабочих вариантов.

Нагрев мест обитания червей происходит по следующей схеме. Солнце нагревает обтянутый полиэтиленовой пленкой ящик, на дне которого находится светопоглощающая поверхность, которая в свою очередь нагревает воздух и аккумуляторы тепла (несколько 3-5-литровых бутылок). После этого скопившийся и нагретый воздух по трубопроводу поступает в основание грядки и обогревает места обитания червей. Для увеличения воздухотока Викторий Данилович использовал вытяжную трубу с дефлектором.

Процесс создания скворечника Фото: из личного архива Виктория Девяткина

Есть у изобретателя и своя система сохранения тепла почвы, которая не дает участку земли промерзнуть с наступлением холодов и помогает быстро прогреться с приходом весны.

Придумал Викторий Данилович и систему приманивания червей, создавая вибрацию в почве при помощи старой ножовки.

Но земляных тружеников надо не только собрать, но и уберечь от естественных врагов. От кротов и других хищников червей спасут мелкая сетка и сложная система трубопроводов. Помогут избежать им неприятностей также ветки, сучья, древесные отходы и старая трава, которые сохраняют почву от промерзания и при этом выступают как удобрение.

А встречи с обитателями поверхности - птицами и мышами - червям помогут избежать установленные поверх грядок ящики с диаметром отверстий меньше самих червей.

В скором времени Викторий Данилович запатентует «Скворечник для червей», однако его реальная польза уже подтверждена. Благодаря изобретению мужчина сумел вырастить на своем участке четырехкилограммовый арбуз, и это несмотря на то, что лето 2018 года было не очень-то тёплым.