2019-02-11T19:30:32+03:00
Общество

Дождевые черви помогают выращивать арбузы в Тверской области

А всё благодаря скворечнику для червяков, который придумал известный изобретатель
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Тверская земля дала самый настоящий арбуз Фото: из личного архива Виктория ДевяткинаТверская земля дала самый настоящий арбуз Фото: из личного архива Виктория Девяткина
Изменить размер текста:

Несмотря на бесконечно меняющийся мир, существуют незыблемые основы. Испокон веков люди занимались обработкой земли, чтобы прокормить себя и своих близких. С течением времени и развитием технологий потребность в количестве пищи постепенно увеличивается, и эта тенденция только нарастает. Благодаря своим размерам Россия остается одной из самых перспективных площадок для развития сельского хозяйства, но основная часть нашей страны лежит между 40° и 70° северной широты, где заниматься земледелием весьма сложно. Однако благодаря смекалке даже в Тверской области можно выращивать арбузы весом по четыре килограмма без применения химикатов.

Про изобретения Виктория Девяткина «КП»-Тверь» писала уже не один раз. Мужчина по придуманной им технологии выращивал картофель, смастерил удочку с автоматической подсечкой и ходил по воде на специальных устройствах. На днях изобретатель предоставил нашей редакции свой новый проект «Скворечник для червей».

Дождевые черви как одна из основ земледелия

Один из самых знаковых ученых в мировой истории Чарльз Дарвин писал: «Вряд ли найдутся другие животные, которые играли бы столь большую роль в истории мира, как дождевые черви». Дело в том, что от этих невзрачных и даже неприятных созданий зависит плодородность земли. Благодаря червям почва насыщается кислородом, увлажняется и перемешивается, что способствует увеличению её плодородности. Иными словами, чтобы естественным образом увеличить объемы урожая, надо как можно больше насытить землю «живым удобрением».

Викторий Данилович описывает три варианта реализации своего изобретений, каждый из которых основывается на нагревании почвы и удержании температуры, что является определяющим фактором для «продуктивности» червей. Кратко опишем один из рабочих вариантов.

Нагрев мест обитания червей происходит по следующей схеме. Солнце нагревает обтянутый полиэтиленовой пленкой ящик, на дне которого находится светопоглощающая поверхность, которая в свою очередь нагревает воздух и аккумуляторы тепла (несколько 3-5-литровых бутылок). После этого скопившийся и нагретый воздух по трубопроводу поступает в основание грядки и обогревает места обитания червей. Для увеличения воздухотока Викторий Данилович использовал вытяжную трубу с дефлектором.

Процесс создания скворечника Фото: из личного архива Виктория Девяткина

Процесс создания скворечника Фото: из личного архива Виктория Девяткина

Есть у изобретателя и своя система сохранения тепла почвы, которая не дает участку земли промерзнуть с наступлением холодов и помогает быстро прогреться с приходом весны.

Придумал Викторий Данилович и систему приманивания червей, создавая вибрацию в почве при помощи старой ножовки.

Но земляных тружеников надо не только собрать, но и уберечь от естественных врагов. От кротов и других хищников червей спасут мелкая сетка и сложная система трубопроводов. Помогут избежать им неприятностей также ветки, сучья, древесные отходы и старая трава, которые сохраняют почву от промерзания и при этом выступают как удобрение.

А встречи с обитателями поверхности - птицами и мышами - червям помогут избежать установленные поверх грядок ящики с диаметром отверстий меньше самих червей.

В скором времени Викторий Данилович запатентует «Скворечник для червей», однако его реальная польза уже подтверждена. Благодаря изобретению мужчина сумел вырастить на своем участке четырехкилограммовый арбуз, и это несмотря на то, что лето 2018 года было не очень-то тёплым.

Изобретатель измеряет температуру Фото: из личного архива Виктория Девяткина

Изобретатель измеряет температуру Фото: из личного архива Виктория Девяткина

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Новости 24
Перекрытие путепровода в Вышнем Волочке Тверской области перенесли
Обладателем премии Салтыкова-Щедрина стал настоятель храма Арсения Тверского Александр Шабанов
В Тверской области отметили 250-летие со дня рождения баснописца Крылова
Житель Тверской области попался на краже бытовой техники
«Горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ продляет работу в Твери
35 люков украли в Твери за последнее время
Итоговое собеседование по русскому языку впервые прошли девятиклассники Твери
Четырехметрового снеговика слепили в Твери
Пенсионерка из Тверской области забыла отключить старый номер телефона от "Мобильного банка" и лишилась денег
Директор Тверского театра драмы: "Увольнений актеров и режиссера не было, было изменение трудовых взаимоотношений"
Житель Тверской области отправится в исправительную колонию за продажу наркотиков
Пловцы установили пять рекордов на первенстве Тверской области
Движение транспорта на Петербургском шоссе Твери перекрыли до конца недели
Управляющий садового товарищества похитил 5 млн рублей, тайно продавая земельные участки в Тверской области
Митинг, посвященный 30-летию окончания боевых действий в Афганистане, прошел в Твери
Пропавшего в Твери школьника нашли дома у бабушки
На фольклорной "Вечорке" в Твери научат крестьянским танцам
К поискам ребенка в Твери присоединились следователи СК
Ольга Бузова перенесла концерт в Твери на март
Восьмилетнего мальчика ищут в Твери
Пьяный водитель попал в аварию в Тверской области
О тайнах индийского храмового танца расскажут в Твери
Стратегия развития государственной молодежной политики утверждена в Тверской области
Администрация Твери: в падении снега на пенсионерку виноват жилец дома, самовольно переоборудовавший свой балкон
Четырех пешеходов сбили в Тверской области за сутки