По уровню зарплат учителей Тверская область на 11-м месте в ЦФО из 18 возможных

Сотрудники Росстата посчитали, сколько в среднем зарабатывают школьные учителя. Не осталась без внимания и Тверская область.

По сведениям ведомства, учителя в Верхневолжье в среднем получают 26 774 рубля в месяц. Из областей, граничащих с нашим регионом, меньше получают только труженики системы образования из Псковской области - 24 632 рубля - и Смоленской - 25 948 рублей. В Ярославской области учителя получают 29 663 рубля, а в Вологодской - 31 521 рубль. Естественно, особняком стоят Москва и Московская область. По информации Росстата, в столице учителя зарабатывают внушительные 92 944 рубля - абсолютные лидеры рейтинга ЦФО, а в области уже 54 585 рублей.

Средняя же зарплата учителей по России - 38 419 рублей. Из 18 субъектов, входящих в ЦФО, Тверская область в рейтинге средней зарплаты учителей занимает 11-е место. Помимо вышеперечисленных регионов, меньше зарабатывают только учителя в Тамбовской, Брянской, Ивановской, Костромской, Курской и Орловской областях.

Стоит рассказать о других лидерах, а также аутсайдерах рейтинга. Так, в Чукотском автономном округе учителя в среднем зарабатывают в месяц 93 147 рублей - это самая высокая зарплата по России, а в Ямало-Ненецком автономном округе - 90 623 рубля.

Внизу рейтинга расположились республики Северо-Кавказского федерального округа. В Республике Дагестан учителя зарабатывают 20 958 рублей, в Кабардино-Балкарской Республике - 21 612 рублей, а в Республике Ингушетия - 21 646 рублей.