В 2018 году жители Тверской области 2 000 раз обращались в Роспотребнадзор

За 2018 год в федеральную службу Роспотребнадзора от граждан поступило 2 000 обращений, 51% из которых касались нарушений в сфере торговли. 23% из них относились к продаже технически сложных товаров, еще более 9% претензий - одежды и обуви, 7% - мебели, 6% - строительных материалов и изделий, а также к ряду других.

Что касается сферы услуг, то основная масса обращения была с связана с нарушениями при предоставлении жилищно-коммунальных услуг - 20%, связи - 18%, финансовых (кредитных, страховых) - 13%, бытовых (ремонт изделий, помещений, установка окон, дверей, изготовление мебели и т.п.) - 12%, перевозке пассажиров - 5% и других.

Роспотребнадзор отмечает, что каждая шестая жалоба касалась нарушений правил продажи отдельных видов товаров при реализации продовольственной продукции. Люди чаще всего жаловались на несоответствие стоимости товара указанной на ценнике и в кассовом (товарном) чеке, плохой организации работы магазинов, отсутствие ценников, нарушение обязательных требований при продаже табачных изделий.

В 2018 сотрудники Росотребнадзора Тверской области направили в суд 90 исков в защиту прав потребителей, что на 27% больше, чем годом ранее. В защиту неопределенного круга лиц было подано 29 исков, а в защиту прав конкретных потребителей - 61. Судом было удовлетворено 99% из поданных обращений.

Кроме того, в суд было направлено 129 заключений по делам в целях защиты прав потребителей. В 98% суд вставал на сторону обратившихся.

Что касается цифр, то в пользу потребителей было присуждено денежных средств на сумму, превышающую 10 000 000 рублей.

В течение года при участии регионального Роспотребнадзора было организовано 9 тематических «горячих линий», на которые обратились свыше 700 человек.

Если у вас возникли вопросы, касающиеся ненадлежащего качества товаров или услуг, смело звоните по телефону «горячей линии» (4822) 32-35-98. Также потребители могут оставить заявку - как на сайте 69.rospotrebnadzor.ru, так и на портале zpp.rospotrebnadzor.ru.