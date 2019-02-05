2019-02-05T15:46:09+03:00
Общество

Из-за ОРВИ школы Твери и области прерывают занятия

Больных в регионе становится всё больше и больше
Виктория ТУШКОВА
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Одиннадцать школ региона закрыли классы из-за ОРВИОдиннадцать школ региона закрыли классы из-за ОРВИФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Завтра занятий не будет!» - радостные для школьников и тревожные для их родителей объявления появились на прошлой неделе в одиннадцати школах региона. В связи с участившимися случаями ОРВИ занятия отменили в шестнадцати классах десяти школ Твери, Конаковского и Старицкого районов, а также во всех классах одной из школ Конаковского района.

Эпидемия ОРВИ и гриппа пока не объявлена. Согласно данным регионального Управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю в Тверской области выявлено более 9 000 случаев инфекций верхних и нижних дыхательных путей. Это выше уровня предыдущей недели на 16 %. Но эпидемический порог пока не превышен - ни в целом, ни в отдельных возрастных группах.

Однако ситуация рискует ухудшиться в любое время, тем более что в регионе уже не первую неделю фиксируются случаи гриппа А, который прекрасно себя чувствует в условиях сырой и слякотной погоды. А реальная статистика заболеваемости гриппом может отличаться от официальной в большую сторону. Ведь диагноз «грипп» ставят лишь в случае, если это подтверждено анализами, которые чаще всего делают только при госпитализации.

Что касается учеников, временно отстранённых от занятий, порадовать их нечем: все пропущенные занятия они должны будут восполнить и учебный план нагнать. А вот как это будет сделано - большой вопрос, оперативный ответ на который «КП»-Тверь» отказались дать как в администрации нескольких школ, так и в Управлении образования администрации Твери, наверное, потому, что это большая школьная тайна.

К счастью, опытные педагоги нам всё рассказали.

Согласно существующей практике, школьникам назначат дополнительные занятия - даже на выходных или каникулах. Кроме того, от них, скорее всего, потребуют написать рефераты или выполнить другие проекты. Это касается случаев, когда школа или класс закрываются на довольно длительное время. В случае же если занятия прерывались всего на несколько дней, программа корректируется в штатном режиме: назначением пары-тройки дополнительных уроков, раздачей тем к самостоятельному изучению и так далее.

И поскольку статистика заболеваемости в последнее время только растёт, напоминаем: грипп особо опасен для маленьких детей, пожилых людей, беременных женщин, а также людей, имеющих хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. При первых признаках болезни - ломоте в теле, высокой температуре, головной боли и общем недомогании - сразу обращайтесь к врачу.

В период эпидемии чаще мойте руки, постарайтесь реже бывать в местах скопления людей и не пренебрегайте медицинской маской.

КСТАТИ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области в период эпидемического подъёма заболеваемости подключается к проведению Всероссийской горячей линии по мерам профилактики гриппа и ОРВИ.

Линия работает с 4 по 18 февраля, консультации дают специалисты-эпидемиологи.

Позвонить им можно по телефону (4822) 34-70-18 (доб.118) с 09-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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