Выбирай "Мисс Тверь 2019" вместе с "Комсомолкой"
1 марта в ДК «Химволокно» Твери пройдет ежегодное шоу красоты «Мисс Тверь - 2019».
Отметим сразу, борьба на самом шоу обещает быть нешуточной, потому как конкурсу под руководством директора Евгении Акмаевой в этом году исполняется 5 лет, а юбилей всегда должен быть как минимум ярким и запоминающимся.
По традиции «Комсомольская правда», как информационный партнер, объявляет на своем сайте онлайн-голосование и выбирает свою «комсомольскую» красавицу.
Победительницей станет участница, набравшая наибольшее количество «лайков»-голосов наших читателей.
На торжественной церемонии красавица получит диплом от «Комсомольской правды» и призы.
Дорогие читатели, заходите на сайт и голосуйте за понравившуюся конкурсантку!
Итоги голосования мы подведем 1 марта в 9 часов.
Организатор конкурса красоты - модельное агентство New Fashion Look: www.new-fashion-look.ru
Фото: Рика Балаева
Образы участниц - салон красоты «Amartis»: www.courses.amartis.ru
ИСТОЧНИК KP.RU