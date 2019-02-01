Выбирай "Мисс Тверь 2019" вместе с "Комсомолкой"

1 марта в ДК «Химволокно» Твери пройдет ежегодное шоу красоты «Мисс Тверь - 2019».

Отметим сразу, борьба на самом шоу обещает быть нешуточной, потому как конкурсу под руководством директора Евгении Акмаевой в этом году исполняется 5 лет, а юбилей всегда должен быть как минимум ярким и запоминающимся.

По традиции «Комсомольская правда», как информационный партнер, объявляет на своем сайте онлайн-голосование и выбирает свою «комсомольскую» красавицу.

Победительницей станет участница, набравшая наибольшее количество «лайков»-голосов наших читателей.

На торжественной церемонии красавица получит диплом от «Комсомольской правды» и призы.

Дорогие читатели, заходите на сайт и голосуйте за понравившуюся конкурсантку!

Итоги голосования мы подведем 1 марта в 9 часов.

Организатор конкурса красоты - модельное агентство New Fashion Look: www.new-fashion-look.ru

Фото: Рика Балаева

Образы участниц - салон красоты «Amartis»: www.courses.amartis.ru