2019-02-01T18:14:17+03:00
Общество

Выбирай "Мисс Тверь 2019" вместе с "Комсомолкой"

Проголосуй за понравившуюся конкурсантку
Ирина ТАРАСОВА
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Голосуем за самую красивую девушку ТвериГолосуем за самую красивую девушку ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА
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1 марта в ДК «Химволокно» Твери пройдет ежегодное шоу красоты «Мисс Тверь - 2019».

Отметим сразу, борьба на самом шоу обещает быть нешуточной, потому как конкурсу под руководством директора Евгении Акмаевой в этом году исполняется 5 лет, а юбилей всегда должен быть как минимум ярким и запоминающимся.

По традиции «Комсомольская правда», как информационный партнер, объявляет на своем сайте онлайн-голосование и выбирает свою «комсомольскую» красавицу.

Победительницей станет участница, набравшая наибольшее количество «лайков»-голосов наших читателей.

На торжественной церемонии красавица получит диплом от «Комсомольской правды» и призы.

Дорогие читатели, заходите на сайт и голосуйте за понравившуюся конкурсантку!

Итоги голосования мы подведем 1 марта в 9 часов.

Организатор конкурса красоты - модельное агентство New Fashion Look: www.new-fashion-look.ru

Фото: Рика Балаева

Образы участниц - салон красоты «Amartis»: www.courses.amartis.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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