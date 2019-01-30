2019-01-30T15:34:17+03:00
Общество

Намерение чиновников Твери выпотрошить кошельки владельцев гаражей привело к волнениям

Автомобилисты недовольны пятикратным повышением налоговой ставки
Альберт БОЙКОВ
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Гаражный кооператив закладывался в 70-е годыГаражный кооператив закладывался в 70-е годыФото: Альберт БОЙКОВ
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С 1 января 2019 года в силу вступил ряд законов федерального и местного уровней. Например, в Твери депутаты приняли решение повысить с 0,3% до 1,5% ставку налога на землю для автокооперативов и владельцев гаражей. Для многих автомобилистов пятикратный рост налогов стал полной и, естественно, неприятной неожиданностью.

Корреспондент «КП»-Тверь» отправился в гаражный кооператив № 11, где встретился с одним из активистов назревающих протестов против рвачества тверских мироедов - людей, живущих за счет труда других.

Гаражный кооператив № 11 находится на Московском шоссе, еще в Твери, но вроде как на отшибе. Меня встречает Виктор Иванович, широкоплечий мужчина с сильным рукопожатием и потрескавшимися от явно не самого лёгкого труда руками.

- Пройдемте в помещение, сейчас я вам всё расскажу, - приглашает Виктор Хоменко, председатель гаражного кооператива № 11.

В сенях подсобки, где располагается контора кооператива, нас встречает большой старый пес, неподалеку от которого стоит полная миска с едой. Друг человека без единого звука провожает нас взглядом и продолжает предаваться собачьим мыслям.

- Когда мы были на льготном налогообложении, кооператив платил за землю общего пользования чуть больше 557 тысяч рублей. Люди вносили членские взносы, в которые входили и налоги, - начинает наш диалог Виктор Иванович.

Кооператив закладывался в 70-е годы, и тогда площади никто особо не считал. Получилось так, что ширина улиц в некоторых местах достигает 14 метров, а площадь земель под общие нужды достигает 5,5 га.

- После повышения налога мы будем платить порядка 2,7 млн рублей, а в год у нас получается собрать около 3,5 млн рублей. Если 2,7 млн рублей придется отдать за гаражи и земли, на что содержать все остальное? - сокрушается председатель.

А денег и на самом деле надо немало. Обслуживание линии электропередачи, уборка и реконструкция дорог и многое другое. Со слов председателя, только за уборку снега тракторист берет 10 тысяч рублей за один раз.

Виктор Иванович рассказывает, что за время существования кооператива городская техника ни разу не убирала у них снег и они привыкли рассчитывать только на свои силы.

- Повышение для нас не очень понятное. Шесть близлежащих кооперативов собирают 5,5 млн рублей налогов, а в городе 45 кооперативов. Посчитайте, сколько получается, - продолжает Виктор Иванович.

Со слов председателя кооператива № 11, до повышения налога членский взнос составлял 3,5 тысячи рублей, а теперь его придется поднять примерно на 2,5 тысячи рублей.

- Мы будем работать со своими депутатами, уже написаны письма в высшие органы власти. В начале февраля состоится заседание земельного комитета, на котором повторно будет рассматриваться наш вопрос, - говорит Виктор Хоменко.

Виктор Иванович человек волевой и напористый. На протяжении 38 лет он работал с детьми с девиантным поведением, поэтому трудностей не боится, и смотрит на вещи более чем трезво.

- Я понимаю, что нет денег. Если хотите поднять ставку на землю под гаражами - согласен, тогда деньги появятся. Но зачем увеличивать ставку под землями общего пользования? У кооперативов должны оставаться деньги на обслуживание людей, - подводит черту под нашим диалогом председатель.

Виктор Иванович не собирается сдаваться Фото: Альберт БОЙКОВ

Виктор Иванович не собирается сдаватьсяФото: Альберт БОЙКОВ

А вот как прокомментировали ситуацию в администрации Твери:

«Решение о доведении ставки земельного налога в отношении участков, предоставленных автокооперативам и гаражам, до 1,5% от их кадастровой стоимости в год - то есть до уровня, который в настоящее время установлен в большинстве регионов России, - было принято депутатами Тверской городской Думы в ноябре 2018 года. Что касается цифр, озвучиваемых директорами гаражных кооперативов по росту налогового бремени, то они рассчитаны ими усредненно. В связи с тем что земли в кооперативах, как правило, не размежеваны, то объем налоговой нагрузки делится на всех членов кооперативов - без вычета площадей, занимаемых дорогами и территориями общего пользования. Необходимо отметить, что ставка земельного налога в Твери по автокооперативам не менялась с 2009 года. По данным налоговых органов, в 2017 году объем поступлений в бюджет города по этой строке составил 6,48 млн руб. Таким образом, изменение налоговой ставки позволит увеличить доходы городской казны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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