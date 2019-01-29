В травмпунктах Твери наплыв пациентов с травмами, полученными на скользких улицах

Каждый день наш город над матушкой Волгой щедро сдабривают песком и солью. Только за двое суток снежных выходных на тверские улицы высыпали 1800 тонн песко-соляной смеси. Однако толку в этом чуть. Под не убранным на большинстве тверских тротуаров снегом, который под реагентом превратился в месиво, притаился коварный лёд. Горожане то и дело поскальзываются, чертыхаются и, кляня снегопады и коммунальщиков, продолжают неуклюже двигаться дальше. Те, кому везёт меньше, падают и получают травмы.

Увеличившийся ещё с новогодних праздников травматизм не спешит идти на спад.

- В основном это переломы рук и ног в типичных местах: лучевая кость и лодыжка. В среднем за сутки принимаем около 70 человек. Это все травмы, включая бытовые и прочие, но и переломов, полученных на улицах, сейчас много, - рассказали «КП»-Тверь» в травмпункте городской больницы № 1. - Усиливается наплыв травмированных два раза в день: с утра, когда все отправляются по делам, и вечером.

Травматологических пунктов в городе три: в городских больницах №№ 1, 6 и 7. Они работают по расписанию, для ночного дежурства за каждым закреплены определённые дни. Травмпункты обслуживают население по районам, за исключением ночных смен, когда в работающий травмпункт поступают пациенты со всего города. Центральный и Пролетарский районы закреплены за травмпунктом первой горбольницы, Заволжский — за травмпунктом седьмой больницы, Московский (а в воскресенье ещё и Заволжский) — за травмпунктом шестой городской больницы. Это означает, что травматологические пункты принимают людей, прописанных и живущих в этих районах, и ведут пациента до полного излечения.

Однако, если житель Заволжья обратится в травмпункт горбольницы № 1, в экстренной помощи, по закону, ему не откажут. Но на дальнейшее лечение отправят уже по месту жительства.

НА ЗАМЕТКУ

Расписание работы и телефоны городских травмпунктов

Травмпункт городской больницы № 1:

с 8.00 до 19.00 — ежедневно (Центральный и Пролетарский районы);

с 19.00 до 8.00 — в понедельник, среду и пятницу (весь город).

Телефон: 8 (4822) 42-19-83.

Травмпункт городской больницы № 6:

с 8.00 до 19.00 — ежедневно (Московский район + Заволжский район в воскресенье);

с 19.00 до 8.00 — в четверг и воскресенье (весь город).

Телефон: 8 (4822) 58-43-01.

Травмпункт городской больницы № 7:

с 8.00 до 19.00 — ежедневно (Заволжский район), кроме воскресенья;

с 19.00 до 8.00 — во вторник и субботу (весь город).

Телефон: 8 (4822) 55-47-94.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Берегитесь: грипп

Травмы - это не единственная напасть. Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями в Тверской области продолжает расти. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на последней отчётной неделе в больницы с ОРВИ обратились 7800 человек. Это на 12 % больше, чем неделей ранее. Об эпидемии говорить рано, но отнестись внимательнее к своему здоровью стоит, тем более что единичные случаи вирусов гриппа А и В уже были зафиксированы в регионе. В особой группе риска — дети и пожилые люди. При появлении первых признаков болезни: высокой температуры, ломоты в теле, слабости и ознобе — следует немедленно обратиться к врачу.