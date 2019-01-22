Жители деревни в Тверской области помогли найти самолет, упавший в годы Великой Отечественной войны

На днях стали известны результаты второй поисковой экспедиции, которая проходила в рамках проекта "Воздушные рабочие войны. Калининский фронт". Напомним, проект направлен на сохранение и увековечивание памяти о летчиках Военно-Воздушных Сил РККА, воевавших в годы Великой Отечественной войны в период 1941-1943 годов на территории Тверской области

Участниками экспедиции стали поисковики сводного отряда Тверского регионального отделения «Поискового движения России». В сводный отряд вошли представители тверских отрядов «Исток», «Тверичи», «Земляки» и «Звезда».

Любопытно, но на тот раз поисковикам помогли местные жители. Несмотря на срок давности, они вспомнили, что в Лихославльском районе Тверской области близ бывшего аэропорта в район болота в годы Великой Отечественной войны упал военный самолет. Нашелся и тот, кто прямо указал на место падения. Однако, поиски стали возможны только сейчас, зимой, потому как пробраться на точку можно было лишь, когда болото замерзнет.

Работать приходилось в сложных условиях. Фото: Валерий Смирнов

Поисковые работы длились два дня. Самолет удалось обнаружить практически сразу, но не сразу достать. Фрагметы были утоплены на разной глубине от 30 см до метра. Самые большие части корпуса находились на глубине 1,5 метра. И отчаянные поисковики погружались в ледяную воду полыньи, чтобы их доставать вручную.

- Работы проходили в труднодоступном, глубоком болоте. Все обнаруженные в ходе проведения работ артефакты будут исследованы на предмет установления модели и номера самолёта, и выяснения судьбы экипажа боевой машины, - комментирует организатор экспедиции, зампредседателя Общественной палаты Тверской области Валерий Смирнов.

Действительно, многое в истории данного самолета пока неизвестно. Однако какие-то детали очевидны. Так, участники экспедиции предполагают, что перед падением самолет горел, так как все его детали в копоти. Из болота поисковики достали фрагменты самолета, в частности, металлический каркас крыла, цилиндр шасси. Версия поисковиков: «Самолет убрал шасси и сел на брюхо».

Фрагменты находились на глубине от 30 см до метра. Фото: Валерий Смирнов

А вот о том, кто управлял судном, сколько было членов экипажа, и кто именно остался в живых, сказать действительно пока сложно. Местные жители рассказали поисковикам, что после того, как самолет рухнул в болото, в деревню зашел один из летчиков. А перед этим он еще и бомбы скинул (рядом с самолетом были обнаружены еще 2 воронки).

- То есть это, скорее всего, был немец? – предполагаю я.

- Может, немец, а может, и нашего подстрелили, и он пошел на вынужденную посадку на болото. А бомбы он тогда скинул, чтобы они не взорвались вместе с самолетом, но мы пока в этом не уверены, - отмечают поисковики.

- А что дальше будет с этими обломками?

- В настоящее время их очищают, устанавливается борт, и дальше все это будет передано в музей. Также мы начинаем искать родственников. Сначала попробуем на них выйти, а потом если будет желание с их стороны, то может быть, какой-то фрагмент самолета передадим им, как память.

Отметим, при реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 19 февраля 2018 года № 32-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом президентских грантов.

Самые большие фрагменты доставали с глубины 1,5 метра. Фото: Валерий Смирнов

Все детали самолета в копоти. Фото: Валерий Смирнов

Участники экспедиции. Фото: Валерий Смирнов

Вторая поисковая экспедиция проходила в рамках проекта "Воздушные рабочие войны. Калининский фронт". Фото: Валерий Смирнов

Вторая поисковая экспедиция проходила в рамках проекта "Воздушные рабочие войны. Калининский фронт". Фото: Валерий Смирнов