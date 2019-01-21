2019-01-21T15:09:15+03:00
Спорт

Наталья Непряева - открытие лыжного сезона

Спортсменка из Твери продолжает бороться за Кубок мира
Альберт БОЙКОВ
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В Пхёнчхане Наталья завоевала бронзовую медаль Фото: ПТОВ Пхёнчхане Наталья завоевала бронзовую медаль Фото: ПТО
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Тверская лыжница Наталья Непряева стала настоящим открытием Кубка мира сезона 2018-2019 годов. Бронзовая призёрка Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане в составе сборной России, спортсменка продолжает показывать результаты, от которых захватывает дух. Если в начале лыжного сезона тверичанка, что называется, вкатывалась в первенство, то сейчас она набрала такой ход, который от неё, наверное, мало кто ждал. В настоящее время в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам Наталья находится на втором месте, отставая на 176 очков от двукратной олимпийской чемпионки норвежки Ингвильд Эстберг.

В календаре Кубка мира по лыжным гонкам среди женщин сезона 2018-2019 годов значатся 33 гонки, 20 из которых уже завершились. Первая реальная возможность получить медаль у тверичанки была во время эстафеты в норвежском Бейтостолене, однако из-за падения Анны Нечаевской на последнем километре дистанции первая сборная России завершила гонку на четвертом месте.

Свою первую медаль в нынешнем сезоне, и сразу золотую, Наталья завоевала во время многодневной гонки Тур де Ски в Тоблахе. Затем были две серебряные медали в Оберстдорфе и еще одна в Валь-ди-Фьемме. По итогам многодневных соревнований тверичанка заняла общее второе место на Тур де Ски и навсегда вписала своё имя в историю спорта. До этого ни одной россиянке не удавалось попасть на пьедестал почета по итогам общего зачета престижной многодневной лыжной гонки.

После триумфального выступления на Тур де Ски Наталья три гонки была без медалей, пока не добралась до эстонского Отепя, где поочередно взяла серебряную и бронзовую медали. Корреспондент «КП»-Тверь» дозвонился до первого тренера Непряевой Александра Васильева и расспросил его о выступлении подопечной в нынешнем сезоне.

- Чем можно объяснить медальный прорыв Натальи по окончании трети сезона?

- По всей видимости, девушки (сборная России - Ред.) были на очень сильной загрузке. Весь подготовительный период для них строился под чемпионат мира, а в процессе соревнований их подготовка постепенно росла. Ближайший этап они пробегут в Швеции, после чего поднимутся в Италии на 1900 метров, где будут готовиться к чемпионату мира.

- За счет чего Наталья показывает лучший результат из состава «бронзовой команды» Пхёнчхана?

- Наташа более универсальная лыжница, которая умеет работать на всех дистанциях. Например, Белорукова лучше бежит спринт, а Седова показывает результаты на длинной дистанции.

- Сможет ли Наталья удержать свою форму до конца сезона?

- Юрий Викторович (Бородавко, тренер группы, в которой готовится Непряева - Ред.) рассказал мне, что подготовка строилась в два этапа. В ближайшее время начинается подводка к чемпионату мира, вторая волна. Вообще очень много факторов, которые могут повлиять на итоговый результат Натальи.

- Удастся ли тверичанке догнать в итоговом рейтинге норвежку Эстберг?

- На Тур де Ски, например, не бежала сильная лыжница Тереза Йохауг, Эстберг тоже очень серьезная спортсменка. Если Наталья попадет в общем зачете в тройку лучших - это будет очень здорово.

Ближайший этап Кубка мира по лыжным гонкам среди женщин пройдет 26 января в шведском Ульрисехамне.

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