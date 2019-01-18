Преподаватели ГИТИСа могут устроить прослушивания в Твери

В этом году участники конкурса «Живая классика» могут получить шанс пройти прослушивание в ГИТИС, не приезжая в Москву. На этот раз представители приемной комиссии Российского института театрального искусства будут прослушивать кандидатов непосредственно во время проведения региональных этапов соревнования юных чтецов. Об этом на своем сайте сообщает администрация учебного заведения.

Напомним, «Живая классика» - это ежегодный литературный конкурс, где произведения классических авторов читают школьники 5-11-х классов.

В этом году он пройдет уже в восьмой раз. В разы увеличить масштаб акции удалось благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Заметим, что в этом году пригласить к себе педагогов ГИТИСа для прослушивания смогут 30 самых активных регионов. Отдать свой голос на сайте конкурса https://youngreaders.ru/vote могут не только его участники, но и болельщики. Итоги будут подведены перед стартом регионального этапа, то есть до 1 апреля этого года. Кстати, голосование уже началось, так что стоит поторопиться.

Сотрудники ГИТИСа замечают, что при выборе победителей конкурса будет учитываться не только голосование на сайте, но и количество участников конкурса «Живая классика» в конкретном регионе. Чем больше зарегистрируется кандидатов, тем выше шансы увидеть преподавателей и, как следствие, возможность поступить в учебное учреждение.

При этом участвовать в прослушиваниях смогут только участники регионального финала, прошедшие классный, школьный и районный отборные этапы. Зарегистрироваться для участия в классном этапе «Живой классики» может любой подросток 10-17 лет на сайте youngreaders.ru. Регистрация на конкурс продлится до 1 февраля 2019.

В этому году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Участие в конкурсе бесплатное.