Тверскую область накроет тёплое одеяло из мокрого снега

Небесная канцелярия в третью неделю нового года не принесла жителям Тверской области сильных погодных передряг. Однако с приходом четверга погода изменила свой характер с милости на гнев.

- Атлантический циклон принес в Тверскую область много теплого воздуха и влаги. Именно этими факторами можно объяснить усиление ветра и резко возросшее количество осадков, - комментируют погодную ситуацию доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В ночь на пятницу потеплеет до +2 и будет идти мокрый снег. Что касается температуры воздуха днем, то она также будет выше 0. При этом будет дуть сильный ветер, с отдельными порывами до 16 м/с.

А уже в ночь на субботу может похолодать до -8, мокрый снег быстро замерзнет, что в свою очередь может отразиться на дорожном трафике. Интенсивность осадков при этом уменьшится. Кстати, в дневные часы также температура будет колебаться около -8 градусов.

В воскресенье наверняка сохранятся погодные тенденции предыдущего дня. Согласно погодной карте, с наступлением новой рабочей недели температура за окном начнет понижаться, и может достигнуть ко вторнику -10 градусов.