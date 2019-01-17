2019-01-17T13:00:29+03:00
Общество

Тверскую область накроет тёплое одеяло из мокрого снега

Но в Крещенскую ночь похолодает
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Погода вновь покажет свой характерПогода вновь покажет свой характерФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

Небесная канцелярия в третью неделю нового года не принесла жителям Тверской области сильных погодных передряг. Однако с приходом четверга погода изменила свой характер с милости на гнев.

- Атлантический циклон принес в Тверскую область много теплого воздуха и влаги. Именно этими факторами можно объяснить усиление ветра и резко возросшее количество осадков, - комментируют погодную ситуацию доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В ночь на пятницу потеплеет до +2 и будет идти мокрый снег. Что касается температуры воздуха днем, то она также будет выше 0. При этом будет дуть сильный ветер, с отдельными порывами до 16 м/с.

А уже в ночь на субботу может похолодать до -8, мокрый снег быстро замерзнет, что в свою очередь может отразиться на дорожном трафике. Интенсивность осадков при этом уменьшится. Кстати, в дневные часы также температура будет колебаться около -8 градусов.

В воскресенье наверняка сохранятся погодные тенденции предыдущего дня. Согласно погодной карте, с наступлением новой рабочей недели температура за окном начнет понижаться, и может достигнуть ко вторнику -10 градусов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 3
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео]
Новости 24
В Тверской области проходит детский конкурс «Лучшая кормушка для птиц".
Троллейбус, маршрутка и такси столкнулись в центре Твери
Продолжается прием материалов на соискание первой Тверской литературной Премии имени Натальи Серовой
Врачи спортивной медицины будут получать дополнительные выплаты к пенсии в Тверской области
Сорок шесть купелей оборудуют на праздник Крещения в Тверской области
Жители центра и Заволжья в Твери остались без холодной воды
Молодой водитель сбил пожилую женщину в Твери
Автомобилистка выехала на встречную полосу и врезалась в кроссовер в Тверской области
43-летний житель Тверской области получил восемь лет колонии за сбыт наркотиков
Пожилой мужчина пропал в Тверской области
Пропавшего 14-летнего школьника нашли в одном из гипермаркетов Твери
Четырем работникам здравоохранения Тверской области присвоены почетные звания
Миллионы в лотерею выиграли семь жителей Тверской области в 2018 году
Более 12 тысяч девятиклассников из Тверской области пройдут итоговое собеседование по русскому языку
Последствия снегопадов в Твери разгребают 70 единиц спецтехники
14-летний школьник пропал в Твери
В Твери стартовал творческий конкурс открыток “Мы верим в тебя, солдат!”
В одном из дворов Твери появился вылепленный из снега унитаз
Баранина в Тверской области дорожает, а курятина дешевеет
Единственная купель на Крещение в Твери будет на набережной Афанасия Никитина
Заслуги социальных работников Тверской области отметили на федеральном уровне
Студенты-медики изучают историю тверской медицины на экскурсиях по музеям
На Арктическом фестивале жителей Твери угостят олениной и научат играть на варгане
В Твери злоумышленник украл у пожилой любительницы молодых мужчин сумку с деньгами
Транспортные полицейские раскрыли 58 преступлений на железной дороге в Тверской области
Большие сосульки на крыше школы в Тверской области угрожают ученикам
Более 80% процентов жителей Твери удовлетворены своей жизнью