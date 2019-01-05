Чиновники Тверской области не прошли «Испытание марафоном»

Корреспонденты «КП-«Тверь» уже много раз писали о катастрофическом положении спорта в Верхневолжье. За сравнительно короткий отрезок времени областная столица лишилась всех профессиональных команд. Уже канули в лето «ТХК», «Тверичанка», «КАМиТ-Университет», ВК «Тверь», легендарный футбольный клуб «Волга». Если в случае с хоккейной командой вопрос её существования упёрся в итоге во внушительные денежные суммы, то содержание других команд обходилось бюджету гораздо дешевле. Но и их не уберегли.

В настоящее время лишь БК «Тверь» продолжает защищать честь Верхневолжья на Всероссийских соревнованиях среди взрослых команд, но и этот клуб существует во многом благодаря неравнодушным представителям бизнес-сообщества.

Закрытие профессиональных клубов можно объяснить недостатком денег, однако нашу область почему-то начинают обходить стороной соревнования, организация которых не требует больших затрат. А ведь эти старты на протяжении десятков лет гремели на всю страну. Так, уже два года что-то странное происходит с велогонкой имени олимпийского чемпиона Виктора Капитонова. С 1975 года она ежегодно собирала лучших гонщиков России, но в последнее время ей будто кто-то специально вставляет палки в колеса. Топовые спортсмены больше не приезжают в Верхневолжье.

Странная тенденция наводит на мысль, что ситуация будет только ухудшаться. В редакцию «КП-«Тверь» обратился за помощью Геннадий Васюкевич, обладатель 390 марафонов и многократный победитель конкурса «Испытание марафоном». На протяжении 28 лет сотни любителей бега приезжали в Тверь, чтобы пробежать 42 км 195 метров на соревнованиях Тверского марафона, преодолев которые они становились участниками конкурса «Испытание марафоном». Его можно назвать в своем роде уникальным. Среди 85 субъектов РФ конкурс проводится только в Тверской области, при этом активное участие в нем принимают спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, преодолевая дистанцию марафона на обычных бытовых и спортивных колясках.

На протяжении 20 лет конкурс успешно подтверждал статус международного. Его победителями и призерами неоднократно становились атлеты из Белоруссии, Казахстана, Украины, Югославии, Черногории, Эстонии, США, а также представители марафонского бега из более 30 субъектов России. Отважные люди смогли пройти испытание марафоном, но споткнулись о чиновников.

Геннадий Васюкевич рассказывает, что в 2015 году было утверждено положение о конкурсе сроком действия до 2019 года, а работа комиссии, подводящей его итоги, была продлена до конца сентября 2020 года. Согласно действующему положению, оставалось подвести итоги текущего года и в 2019 году наградить победителей и участников.

Однако в сентябре 2018 года спортивные чиновники в одностороннем порядке отказались от участия в конкурсе «Испытание марафоном» на 2015-2019 годы. В официальной бумаге они аргументировали свою позицию отсутствием этого мероприятия в государственной программе нашего региона «Физическая культура и спорт Тверской области». Буквально в тоже время чиновники отменили свой приказ от 2017 года, согласно которому подводились ежегодные итоги конкурса.

У чиновников была возможность внести эти соревнования в вышеуказанную государственную программу и в календарный план спортивных мероприятий на будущие годы, но делать этого они не стали. Спортсмены неоднократно обращались в комитет по физической культуре и спорту Тверской области с просьбой отменить ранее изданное уведомление об отказе в проведении конкурса, однако ничего не изменилось.

На защиту «Испытания марафоном» встали более 240 спортсменов из России, Белоруссии, Украины и Эстонии. Любители и профессионалы просят вернуть этот конкурс на тверскую землю, где он проводился на протяжении 28 лет.

«КП-«Тверь» написала запрос в комитет по физической культуре и спорту Тверской области с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.