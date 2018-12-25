Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Твери: как провести праздник с огоньком, но без пожаров, травм и штрафов
Уже совсем скоро залпы фейерверков взорвут тишину новогодней ночи, заявляя во всеуслышание: праздник пришёл! И чтобы ничего не омрачило этого волшебства, при покупке и использовании «потешных огней» необходимо соблюсти несколько несложных правил.
Где покупать пиротехнику
Очень важно: пиротехнику можно приобретать только в стационарных торговых точках. Не покупайте её с рук или в местах несанкционированной торговли. В лучшем случае вы купите там отсыревшие петарды и фейерверки, в худшем — поддельную продукцию, которая может быть очень опасной.
- На каждом изделии должен быть сертификационный знак, а также единый знак обращения на рынке ЕАЭС. Поэтому при покупке пиротехники нужно убедиться в наличии у продавца сертификата соответствия на конкретный товар, - советует региональный Роспотребнадзор.
Классы опасности
Вся пиротехника делится на классы. Человеку, не обладающему специальными навыками, могут продать лишь пиротехнические изделия с I по III класс опасности. Пиротехника IV и V классов — продукция технического назначения и продана может быть только тому, кто имеет специальную лицензию.
Указание о классе, к которому принадлежит облюбованный вами фейерверк, ищите на упаковке. Там же в обязательном порядке печатают и инструкцию по его использованию. В ней производитель указывает радиус опасной зоны. Для изделий III, II, и I классов он не должен превышать 30, 5 и 0,5 метра соответственно.
Где можно устраивать фейерверки
Там, где это не запрещено. Этот вопрос регулируется постановлениями Правительства РФ «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий» и «О противопожарном режиме». Кроме того, местная власть может вводить свои ограничения на использование пиротехники. Если таковых нет, необходимо помнить общие правила, согласно которым пиротехнику использовать запрещено:
· в помещениях, зданиях и сооружениях (исключение здесь делается для бенгальских огней и хлопушек);
· на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;
· на сценических площадках, стадионах, других спортивных сооружениях;
· во время проведения массовых мероприятий: митингов, демонстраций и так далее;
· на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ, культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;
· на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и ЛЭП.
Нарушил - плати
В российском законодательстве не прописана ответственность за незаконное использование пиротехники как таковое. Однако есть весьма определённые санкции за нарушения противопожарного режима, к которым и относится поджигание фейерверков и петард в местах, где это запрещено. Санкции указаны в статье 20.4 КоАП РФ: пренебрёгший пожарной безопасностью гражданин может поплатиться штрафом в сумме от двух до трёх тысяч рублей.
Если же фейерверк спровоцировал пожар, порчу имущества или нанёс вред здоровью человека, виновнику грозит от четырёх до пяти тысяч рублей штрафа.
Веселью - да, травматизму - нет!
Главное правило — не давать пиротехнику детям и использовать её строго по инструкции. Любопытство также стоит сдержать — разбирать изделие и вносить в его конструкцию изменения нельзя.
Если что-то пошло не так — римская свеча не хочет зажигаться, а салют выстреливать — ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехническим изделием и не заглядывайте внутрь. Делать это нежелательно и в течение 10 минут после окончания работы фейерверка или салюта.
Работающую пиротехнику нельзя держать в руках (исключение составляют бенгальские огни и хлопушки). Избегайте любых источников огня рядом с местом запуска фейерверка, особенно это касается курильщиков.
О братьях наших меньших
Помните: наши четвероногие друзья, особенно собаки, вовсе не разделяют восторга по поводу ярких искр и громких взрывов. Для них это настоящий стресс. Поэтому не берите питомцев на улицу, если планируете любоваться залпами фейерверков. В новогодние праздники количество потерявшихся собак, сорвавшихся с поводка от страха, увеличивается в разы. Лучше всего обеспечить питомцу дома спокойное укромное место, где он сможет переждать неприятные минуты.
А В ЭТО ВРЕМЯ
На территории города Кимры в новогодние праздники запретили использовать фейерверки. Как сообщают местные СМИ, решение было продиктовано стремлением уберечь горожан от пожаров. Сотрудники полиции также будут ловить торговцев пиротехникой, которые продают фейерверки незаконно.
Соблюдайте простые правила и праздник будет радостным! Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области