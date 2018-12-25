Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Твери: как провести праздник с огоньком, но без пожаров, травм и штрафов

Уже совсем скоро залпы фейерверков взорвут тишину новогодней ночи, заявляя во всеуслышание: праздник пришёл! И чтобы ничего не омрачило этого волшебства, при покупке и использовании «потешных огней» необходимо соблюсти несколько несложных правил.

Где покупать пиротехнику

Очень важно: пиротехнику можно приобретать только в стационарных торговых точках. Не покупайте её с рук или в местах несанкционированной торговли. В лучшем случае вы купите там отсыревшие петарды и фейерверки, в худшем — поддельную продукцию, которая может быть очень опасной.

- На каждом изделии должен быть сертификационный знак, а также единый знак обращения на рынке ЕАЭС. Поэтому при покупке пиротехники нужно убедиться в наличии у продавца сертификата соответствия на конкретный товар, - советует региональный Роспотребнадзор.

Классы опасности

Вся пиротехника делится на классы. Человеку, не обладающему специальными навыками, могут продать лишь пиротехнические изделия с I по III класс опасности. Пиротехника IV и V классов — продукция технического назначения и продана может быть только тому, кто имеет специальную лицензию.

Указание о классе, к которому принадлежит облюбованный вами фейерверк, ищите на упаковке. Там же в обязательном порядке печатают и инструкцию по его использованию. В ней производитель указывает радиус опасной зоны. Для изделий III, II, и I классов он не должен превышать 30, 5 и 0,5 метра соответственно.

Где можно устраивать фейерверки

Там, где это не запрещено. Этот вопрос регулируется постановлениями Правительства РФ «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий» и «О противопожарном режиме». Кроме того, местная власть может вводить свои ограничения на использование пиротехники. Если таковых нет, необходимо помнить общие правила, согласно которым пиротехнику использовать запрещено:

· в помещениях, зданиях и сооружениях (исключение здесь делается для бенгальских огней и хлопушек);

· на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;

· на сценических площадках, стадионах, других спортивных сооружениях;

· во время проведения массовых мероприятий: митингов, демонстраций и так далее;

· на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ, культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;

· на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и ЛЭП.

Нарушил - плати

В российском законодательстве не прописана ответственность за незаконное использование пиротехники как таковое. Однако есть весьма определённые санкции за нарушения противопожарного режима, к которым и относится поджигание фейерверков и петард в местах, где это запрещено. Санкции указаны в статье 20.4 КоАП РФ: пренебрёгший пожарной безопасностью гражданин может поплатиться штрафом в сумме от двух до трёх тысяч рублей.

Если же фейерверк спровоцировал пожар, порчу имущества или нанёс вред здоровью человека, виновнику грозит от четырёх до пяти тысяч рублей штрафа.

Веселью - да, травматизму - нет!

Главное правило — не давать пиротехнику детям и использовать её строго по инструкции. Любопытство также стоит сдержать — разбирать изделие и вносить в его конструкцию изменения нельзя.

Если что-то пошло не так — римская свеча не хочет зажигаться, а салют выстреливать — ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехническим изделием и не заглядывайте внутрь. Делать это нежелательно и в течение 10 минут после окончания работы фейерверка или салюта.

Работающую пиротехнику нельзя держать в руках (исключение составляют бенгальские огни и хлопушки). Избегайте любых источников огня рядом с местом запуска фейерверка, особенно это касается курильщиков.

О братьях наших меньших

Помните: наши четвероногие друзья, особенно собаки, вовсе не разделяют восторга по поводу ярких искр и громких взрывов. Для них это настоящий стресс. Поэтому не берите питомцев на улицу, если планируете любоваться залпами фейерверков. В новогодние праздники количество потерявшихся собак, сорвавшихся с поводка от страха, увеличивается в разы. Лучше всего обеспечить питомцу дома спокойное укромное место, где он сможет переждать неприятные минуты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На территории города Кимры в новогодние праздники запретили использовать фейерверки. Как сообщают местные СМИ, решение было продиктовано стремлением уберечь горожан от пожаров. Сотрудники полиции также будут ловить торговцев пиротехникой, которые продают фейерверки незаконно.